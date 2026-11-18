जागरण संवाददाता, कानपुर। ट्रेनों का परिचालन अधिक सुगम बनाने, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और रेलवे की जटिल समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने में अब आईआईटी मदद करेगा। इसके लिए संस्थान ने सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) के साथ समझौता किया है।

इसके तहत दोनों संस्थान आप्टिमाइजेशन, आपरेशंस रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में संयुक्त रूप से शोध और तकनीकी विकास करेंगे। इससे रेलवे के परिचालन और प्रबंधन को अधिक कुशल, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने में मदद मिलेगी।



आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रो. जयंधरन जी. राव और सीआरआईएस के प्रबंध निदेशक जीवीएल सत्य कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का समन्वय आईआईटी के मैनेजमेंट साइंसेज विभाग के प्रो. फैज हमीद करेंगे।



समझौते के तहत दोनों संस्थानों की विशेषज्ञ टीमें रेलवे की वास्तविक जरूरतों और परिचालन संबंधी चुनौतियों को समझेंगी। इसके लिए स्टार्टअप्स को भी साथ जोड़ा जाएगा। आधुनिक गणितीय माडल, डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की उन्नत तकनीकों के माध्यम से ऐसे समाधान विकसित किए जाएंगे, जिन्हें रेलवे की व्यवस्था में लागू किया जा सके। इसमें आईआईटी की शैक्षणिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञता और सीआरआईएस के रेलवे क्षेत्र के व्यावहारिक अनुभव का इस्तेमाल होगा।



प्रो. जयंधरन जी. राव ने बताया कि इस साझेदारी में आप्टिमाइजेशन और आपरेशंस रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनके माध्यम से रेलवे की जटिल प्रक्रियाओं का गणितीय और वैज्ञानिक विश्लेषण कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के विकल्प तलाशे जाएंगे।