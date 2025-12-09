IGRS की प्रदेश रैंकिंग में घाटमपुर अव्वल, 327वें स्थान पर सदर
आईजीआरएस रैंकिंग में घाटमपुर तहसील ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया, उसे 100 में 100 अंक मिले। इसके विपरीत, सदर तहसील 327वीं रैं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। आइजीआरएस रैंकिंग में (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडरेसल सिस्टम) में घाटमपुर तहसील बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। शासन द्वारा विभिन्न मानकों पर किए गए आकलन में घाटमपुर को सौ में सौ अंक के साथ एक नंबर रैंक हासिल की है।
वहीं सदर तहसील को प्रदेश में 327वां स्थान मिला है। सदर को मूल्यांकन में 64 अंक प्राप्त हुए, जबकि 337 सन्दर्भ लंबित रहने के कारण इसकी रैंकिंग बेहद नीचे चली गई। प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण की गति धीमी रहने को इसकी कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण माना जा रहा है। नर्वल तहसील को प्रदेश में 229वीं रैंक मिली है।
उसे 80 अंक तो मिले, लेकिन 88 लंबित प्रकरणों ने कुल प्रदर्शन को प्रभावित किया। इसी तरह बिल्हौर तहसील को 194वां स्थान मिला, जहां 86 अंक मिलने के बावजूद 108 लंबित संदर्भ सुधार की आवश्यकता दर्शाते हैं।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि रैंकिंग का उद्देश्य तहसीलों में कार्यकुशलता बढ़ाना और जनता को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है। बेहतर प्रदर्शन वाली तहसीलों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि पिछड़ी तहसीलों से सुधार की कार्ययोजना मांगी गई है।
