IGRS की प्रदेश रैंकिंग में घाटमपुर अव्वल, 327वें स्थान पर सदर

जागरण संवाददाता, कानपुर। आइजीआरएस रैंकिंग में (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेडरेसल सिस्टम) में घाटमपुर तहसील बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। शासन द्वारा विभिन्न मानकों पर किए गए आकलन में घाटमपुर को सौ में सौ अंक के साथ एक नंबर रैंक हासिल की है।

वहीं सदर तहसील को प्रदेश में 327वां स्थान मिला है। सदर को मूल्यांकन में 64 अंक प्राप्त हुए, जबकि 337 सन्दर्भ लंबित रहने के कारण इसकी रैंकिंग बेहद नीचे चली गई। प्रशासनिक कार्यों के निस्तारण की गति धीमी रहने को इसकी कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण माना जा रहा है। नर्वल तहसील को प्रदेश में 229वीं रैंक मिली है।