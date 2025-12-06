हैदराबाद की कंपनी ने एक ही परिवार के पांच लोगों से 42 लाख ठगे, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड युवक ने हैदराबाद की एक कंपनी पर 42 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि कंपनी में उसके पिता,पत्नी और बहन ने निवेश किया था।

आरोप है कि कंपनी निवेश की गई रकम लेकर फरार हो गई। पीड़ित की तहरीर पर फीलखाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। बिरहाना रोड गंगा तरंग में रहने वाले केशव बाजपेई ने फीलखाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पिछले साल उन्होंने पिता सुनील बाजपेई, पत्नी मधु और बहन मानसी के साथ मिलकर हैदराबाद तेलंगाना के माधापुर स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड (फाल्कन ग्रुप) में 42 लाख रुपये एक स्कीम के तहत निवेश किए थे।