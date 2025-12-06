Language
    हैदराबाद की कंपनी ने एक ही परिवार के पांच लोगों से 42 लाख ठगे, मुकदमा दर्ज

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    कानपुर के बिरहाना रोड निवासी केशव बाजपेई ने हैदराबाद की एक कंपनी पर 42 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित के परिवार ने कंपनी में निवेश किय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड युवक ने हैदराबाद की एक कंपनी पर 42 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि कंपनी में उसके पिता,पत्नी और बहन ने निवेश किया था।

    आरोप है कि कंपनी निवेश की गई रकम लेकर फरार हो गई। पीड़ित की तहरीर पर फीलखाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। बिरहाना रोड गंगा तरंग में रहने वाले केशव बाजपेई ने फीलखाना पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पिछले साल उन्होंने पिता सुनील बाजपेई, पत्नी मधु और बहन मानसी के साथ मिलकर हैदराबाद तेलंगाना के माधापुर स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड (फाल्कन ग्रुप) में 42 लाख रुपये एक स्कीम के तहत निवेश किए थे।

    यह निवेश मोबाइल एप के जरिए किया गया। कंपनी की ओर से निश्चित ब्याज सहित रिटर्न का आश्वासन दिया था। निवेश के बाद निर्धारित तिथियों में ब्याज सहित रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया।

    शिकायत पर प्रबंधक निदेशक ने ई-मेल के जरिए जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। फिर पता चला कि, कंपनी आफिस बंद कर फरार हो गई। थाना प्रभारी शरद तिलारा ने बताया कि आइटी एक्ट और धोखाधड़ी में रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच की रही है।