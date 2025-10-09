Language
    स्वर्गीय नरेंद्र मोहन की स्मृति में हेल्थ कैंप का आयोजन, IMA के डॉक्टर मरीजों की करेंगे जांच

    By Ankush Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:11 AM (IST)

    दैनिक जागरण और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्वर्गीय नरेन्द्र मोहन जी की स्मृति में 10 अक्टूबर को कानपुर में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करेंगे। इस शिविर में आईएमए के विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की जांच और उपचार करेंगे। के केयर हॉस्पिटल द्वारा मुफ्त ईसीजी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जांच की जाएगी, साथ ही पालीवाल पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट पर छूट देगा। शिविर का आयोजन आईएमए के पदाधिकारी करेंगे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वर्गीय नरेन्द्र मोहन जी की स्मृति में दैनिक जागरण और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 10 अक्टूबर को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। स्वस्थ समाज के लिए जागरण की पहल से जुड़कर आइएमए के डाक्टर मरीजों की जांच और उपचार करेंगे।

    हेल्थ कैंप में फिजिशियन डा. कुणाल सहाय, डा. अंबिका प्रसाद, सर्जन डा. शिवाकांत मिश्रा और डा. शरद दमेले, नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. शालिनी मोहन, नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ डा. संजीव कुमार, डा.बृजेंद्र शुक्ला, हृदय रोग के डा. अमित कुमार, डा. आकाश सिंह, हड्डी रोग के डा. संजय रस्तोगी, डा. केके त्रिपाठी, डा. दीपक श्रीवास्तव, बाल रोग में डा. सविता रस्तोगी, डा. अनुराग मेहरोत्रा, डा. साक्षी गुप्ता, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा. नंदिनी रस्तोगी, डा. एसी अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग की डा. रीता मित्तल, डा. नीलम मिश्रा, डा. कमल धवन, गुर्दा रोग के डा. समीर गोविल, गैस्ट्रे के डा. कार्तिक अग्रवाल मरीजों की जांच कर उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स देंगे।

    हेल्थ कैंप में के केयर हास्पिटल की ओर से ईसीजी, शुगर, कोलेस्ट्राल की जांच निश्शुल्क की जाएगी। साथ ही पालीवाल पैथोलाजी की ओर से ब्लड जांच पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    शिविर का आयोजन आइएमए अध्यक्ष डा. नंदिनी रस्तोगी, सचिव डा. विकास मिश्रा, वित्त सचिव डा. दीपक श्रीवास्तव, चेयरमैन सामुदायिक सेवा डा. वीसी रस्तोगी की देखरेख में किया जाएगा।