कानपुर, औरैया सहित 4 जिलों के लिए खुशखबरी, ग्रामीण क्षेत्रों के 35 रूटों पर जल्द चलेगी सवारी वाहन, यहां देखें कौन-कौन से रूट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। इन जिलों में पूर्व से चिह्नित 35 रूटों भी जल्द ही टाटा मैजिक का संचालन शुरू हो जाएगा। शासन और मंडलायुक्त स्तर से अनुमति मिलने के बाद परमिट देने के लिए आरटीओ (संभागीय परिवहन कार्यालय) ने वाहन स्वामियों से आवेदन मांग लिए हैं। संबंधित मार्गों पर संचालित होने वाले वाहन 10 सीटर वाले होंगे। ये सीएनजी/पेट्रोल चलित टाटा मैजिक जैसे वाहन होंगे। वर्तमान में इन 35 रूटों पर जनसुविधा के मद्देनजर रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है।

आरटीओ राकेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर परिक्षेत्र के 35 ऐसे रूट हैं, जहां पर बस छोड़िए टाटा मैजिक जैसे वाहनों तक की सुविधा नहीं है। इन क्षेत्रों के लाखों लोग अपने निजी साधनों से शहर या आसपास इलाकों में आवागमन करने को विवश हैं। ग्रामीण महिलाएं यदि शहर आती हैं तो उन्हें ई-रिक्शा, आटो तलाशने होते हैं। इनकी ये समस्या अब जल्द ही खत्म होने वाली है। आरटीओ ने बताया कि मय चालक दस सीटर वाहनों में वहां के लोड के हिसाब से परमिट संख्या तय होगी। इनमें अधिकतर रूट औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद सहित पूरे संभाग के हैं।