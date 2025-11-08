Language
    घाटमपुर में रोज पकड़े जा रहे 100 बंदर, लोगों को घायल करने की घटनाओं के बाद नगर पालिका ने लिया एक्शन

    By Udyan Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    घाटमपुर में बंदरों के आतंक से परेशान होकर नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में प्रतिदिन लगभग 100 बंदर पकड़े जा रहे हैं। हाल ही में बंदरों द्वारा लोगों को घायल करने की घटनाओं के बाद पालिका ने यह कदम उठाया है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है।

    संवाद सहयोगी, घाटमपुर। नगर में बंदरों को पकड़ने का अभियान बीते तीन दिनों से लगातार चल रहा है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा बंदर पकड़े जा रहे हैं। इस अभियान का असर अभी से नजर भी आने लगा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि नगर सीमा में ज्यादा से ज्यादा बंदरों को पकड़कर बाहर भेजा जाएगा।

    नगर के कई मोहल्लों से बंदरों द्वारा नुकसान और काटकर जख्मी किए जाने की शिकायतें आने नगर पालिका ने उन्हें पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया था। मथुरा की कंपनी इमरान कांट्रैक्टर को इसका कांट्रैक्ट मिला था। नगर पालिका की ओर से प्रति बंदर 210 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

    पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि टीम रोज करीब 100 से ज्यादा बंदर पकड़ रही है। शुक्रवार को करीब 150 बंदर पकड़े गए थे और शनिवार को भी शाम तक 100 से ज्यादा बंदर पकड़े जा चुके थे। उन्होंने बताया कि इन बंदरों को उनके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ा जाएगा। फिलहाल उन्हें कालपी के पास यमुना नदी के किनारे जंगर में छोड़ा जा रहा है।