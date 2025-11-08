घाटमपुर में रोज पकड़े जा रहे 100 बंदर, लोगों को घायल करने की घटनाओं के बाद नगर पालिका ने लिया एक्शन

संवाद सहयोगी, घाटमपुर। नगर में बंदरों को पकड़ने का अभियान बीते तीन दिनों से लगातार चल रहा है। प्रतिदिन 100 से ज्यादा बंदर पकड़े जा रहे हैं। इस अभियान का असर अभी से नजर भी आने लगा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि नगर सीमा में ज्यादा से ज्यादा बंदरों को पकड़कर बाहर भेजा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर के कई मोहल्लों से बंदरों द्वारा नुकसान और काटकर जख्मी किए जाने की शिकायतें आने नगर पालिका ने उन्हें पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया था। मथुरा की कंपनी इमरान कांट्रैक्टर को इसका कांट्रैक्ट मिला था। नगर पालिका की ओर से प्रति बंदर 210 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।