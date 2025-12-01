जनरेटर से उठी चिंगारी, रामादेवी-जाजमऊ फ्लाईओवर के नीचे रूई में लगी आग, मचा हड़कंप
कानपुर में रामादेवी-जाजमऊ फ्लाईओवर के नीचे जनरेटर की चिंगारी से रूई में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बड़ी क्षति होने से बचा लिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था।
जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र जेके स्थित शमीम गद्दे गद्दा हाउस में सोमवार दोपहर जनरेटर से उठी चिंगारी से आग लग गई। इसपर दुकानदार शमीम समेत आसपास के लोगों ने पाइप के सहारे पानी डालकर आग पर काबू पाया।
इस आगजनी की घटना में रुई मशीन समेत करीब 25 हजार कीमत का माल जलकर खाक हो गया। शमीम ने रामादेवी - जाजमऊ फ्लाईओवर के नीचे कब्जा कर रखा है। जहां पर काम करते समय आगजनी की घटना हुई। घटना में बताया गया कि जनरेटर चलते समय अधिक हीट हो गया। जिसके बाद चिंगारी निकलने पर आगजमी की घटना हुई।
