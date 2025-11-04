कानपुर में 'विसर्जन उत्सव' अभियान में सात दिन में 25 हजार पुरानी गणेश-लक्ष्मी मूर्तियों का भू-विसर्जन

जागरण संवाददाता, कानपुर। दैनिक जागरण के विसर्जन उत्सव अभियान में संस्थाओं के साथ लोग भी जुड़ रहे हैं। अभियान के तहत सात दिन में करीब 25 हजार पुरानी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों का ससम्मान भू विसर्जन किया जा चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को मुस्कान फाउंडेशन ने काली घाट, सिविल लाइंस और नमामि गंगे की अगुवाई में कई संस्थाओं ने पत्थर घाट, बिठूर में मूर्तियों का भू विसर्जन किया। दोनों जगह कुल तीन हजार मूर्तियां भू विसर्जित की गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही घाटों और गंगा के किनारे फैली पालीथीन व गंदगी को भी साफ किया गया और लोगों से अपील की गई, गंगा को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करें। मुस्कान फाऊंडेशन ट्रस्ट परिवार की ओर से कालीघाट, सिविल लाइंस में विसर्जन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गणेश-लक्ष्मी की दो हजार मूर्तियों का ससम्मान भू विसर्जन किया गया। संस्था की अध्यक्ष पूजा गुप्ता, महासचिव आशीष गुप्ता, सचिव गीतांजलि यादव, संगठन मंत्री यामिनी बाजपेई, कोआर्डिनेटर नीलम सिंह उपस्थित रहीं।

वहीं, नमामि गंगे के तत्वावधान में बिठूर के पत्थर घाट क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों का ससम्मान भू विसर्जन किया गया। इस दौरान प्लास्टिक फिशर टीम ने घाट के आसपास और नदी से पालीथीन और प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्री को एकत्रित कर निस्तारण के लिए भेजी।