किसानों की बल्ले-बल्ले! 236 क्विंटल चना बीज समेत दलहन-तिलहन किट का मुफ्त वितरण शुरू, यहां करें आवेदन

जागरण संवाददाता, सुमेरपुर। राजकीय बीज भंडार में रबी की फसलों के लिए दलहन एवं तिलहन बीज की मिनी किट उपलब्ध हुई है। जिसका वितरण आनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को निशशुल्क किया जा रहा है।

बीज वितरण प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि रबी की फसलों के लिए चना, मटर, मसूर, सरसों, लाही बीज की मिनी किट प्राप्त हुई है। यह बीज आनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को निश्शुल्क दिया जाना है।

उन्होंने बताया कि बीज वितरण का कार्य शुरू है। बीज वितरण प्रभारी ने बताया कि चना का बीज 236.40 क्विंटल, मटर का 92.40 क्विंटल, मसूर का 37.92 क्विंटल, लाही का 26.30 क्विंटल वितरण के लिए प्राप्त हुआ है। पिछले दो दिनों से किसानों के मध्य बीज का वितरण हो रहा है।