फर्जी कागज बनवाकर सेवानिवृत्त सहायक नगर आयुक्त के प्लॉट पर किया कब्जा, मांगे एक करोड़

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। कल्याणपुर के इंद्रानगर निवासी सेवानिवृत्त सहायक नगर आयुक्त प्रेमकुमार त्रिपाठी ने उनके विसायकपुर बांगर स्थित आरएस को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के प्लाट पर कब्जा करने और एक करोड़ की रंगदारी मांगने की शिकायत पुलिस आयुक्त से की थी।

इस पर पुलिस ने हवलदार सिंह यादव, भानु प्रताप सिंह यादव, राघवेंद्र प्रताप सिंह यादव, गिरजाशंकर मिश्रा, श्रीनाथ अग्रवाल, हरनरायण गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपितों में गिरजाशंकर, भानु प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह पर एक अन्य मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी।