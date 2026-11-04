त्योहार में टप्पेबाजों से रहें सावधान! कार पंचर बताकर कारोबारी की कार से 4.50 लाख नगदी का बैग किया पार

जागरण संवाददाता, कानपुर। कलक्टरगंज में कार पंचर बताकर टप्पेबाजों ने तगादा वसूलकर लौट रहे बांदा के कारोबारी की कार से 4.50 लाख रुपयों की नकदी से भरा बैग पार कर दिया। कारोबारी बांदा जनपद के रहने वाले हैं और शहर से लइया और चूरे का तगादा वसूल कर घर लौट रहे थे। टप्पेबाजों ने 24 घंटे के भीतर कलक्टरगंज के साथ ही चमनगंज में इसी तरह किराना कारोबारी के साथ भी इसी तरह टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कारोबारी ने तहरीर देकर कलक्टरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बांदा जनपद के बबेरु निवासी अरुणेश गुप्ता लइया और चूरे के कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को वह कार से शहर में व्यापारियों से तगादा वसूलने आए थे। शाम को तगादा वसूलने के बाद वह कार से लौट रहे थे तभी घंटाघर चौराहे पर स्कूटर सवार दो युवकों ने कार पंचर होने की बात कही। इस पर वह उतरकर देखने लगे इस दौरान टप्पेबाजों ने उनकी कार की अगली सीट पर रखा बैग पार कर दिया जिसमें तगादे का 4.50 रुपये था।