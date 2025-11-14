पैसे गिनने के बहाने महिला से लिए 35 हजार, कागज की गड्डी थमाकर भागा बदमाश, ये वजह बता पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR

संवाद सहयोगी, महाराजपुर। नर्वल निवासी महिला के साथ टौंस चौराहा स्थित उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक के अंदर युवक ने 35 हजार रुपये की टप्पेबाजी कर दी। आरोपित महिला को कागजों की गड्डी थमाकर फरार हो गया। महिला का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। नर्वल थाने से पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन घटनास्थल महाराजपुर थाने में होने की बात कहकर चली गई। बैंक में लगे सीसी कैमरे में आरोपित टप्पेबाज कैद हुआ है।

नर्वल के ख्वाजगीपुर निवासी किसान कमलेश की पत्नी 50 वर्षीय बुद्धा गुरुवार दोपहर बाद टौंस चौराहा स्थित उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक की बौसर शाखा में 35 हजार रुपये जमा करने गई थीं। पीड़िता के मुताबिक बैंक में पहले से मौजूद एक युवक से रुपये जमा करने के लिए फार्म भरने को कहा। युवक ने फार्म भरा और नोटों की डिटेल भरने के लिए रुपये मांगे। बोला रुपये दो गिन लें ताकि डिटेल भर सकें।

पॉलीथिन समेत युवक को थमा दिए पैसे पीड़िता ने पालीथीन समेत पूरे रुपये युवक को थमा दिए। युवक ने पीड़िता को बातों में उलझाया और पालीथीन वापस कर बोला कि रुपये जमा कर दो। इस बीच आरोपित फरार हो गया। रुपये जमा करने के दौरान महिला ने पालीथीन खोली तो ऊपर केवल 500 का एक नोट था। बाकी नीचे कागजों की गड्डी थी। रुपये न होने पर महिला बिलखने लगी। नर्वल थाने से पुलिस बैंक पहुंची और पीड़िता और बैंककर्मियों से पूछताछ की।