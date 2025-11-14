Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैसे गिनने के बहाने महिला से लिए 35 हजार, कागज की गड्डी थमाकर भागा बदमाश, ये वजह बता पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR

    By Atul Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:53 AM (IST)

    एक महिला को पैसे गिनने के बहाने एक बदमाश ने 35 हजार रुपये की चपत लगा दी। बदमाश ने महिला को कागज की गड्डी थमाकर फरार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि यह मामला दूसरे छाना क्षेत्र का है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, महाराजपुर। नर्वल निवासी महिला के साथ टौंस चौराहा स्थित उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक के अंदर युवक ने 35 हजार रुपये की टप्पेबाजी कर दी। आरोपित महिला को कागजों की गड्डी थमाकर फरार हो गया। महिला का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। नर्वल थाने से पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन घटनास्थल महाराजपुर थाने में होने की बात कहकर चली गई। बैंक में लगे सीसी कैमरे में आरोपित टप्पेबाज कैद हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नर्वल के ख्वाजगीपुर निवासी किसान कमलेश की पत्नी 50 वर्षीय बुद्धा गुरुवार दोपहर बाद टौंस चौराहा स्थित उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक की बौसर शाखा में 35 हजार रुपये जमा करने गई थीं। पीड़िता के मुताबिक बैंक में पहले से मौजूद एक युवक से रुपये जमा करने के लिए फार्म भरने को कहा। युवक ने फार्म भरा और नोटों की डिटेल भरने के लिए रुपये मांगे। बोला रुपये दो गिन लें ताकि डिटेल भर सकें।

    पॉलीथिन समेत युवक को थमा दिए पैसे

    पीड़िता ने पालीथीन समेत पूरे रुपये युवक को थमा दिए। युवक ने पीड़िता को बातों में उलझाया और पालीथीन वापस कर बोला कि रुपये जमा कर दो। इस बीच आरोपित फरार हो गया। रुपये जमा करने के दौरान महिला ने पालीथीन खोली तो ऊपर केवल 500 का एक नोट था। बाकी नीचे कागजों की गड्डी थी। रुपये न होने पर महिला बिलखने लगी। नर्वल थाने से पुलिस बैंक पहुंची और पीड़िता और बैंककर्मियों से पूछताछ की।

    सीसी कैमरों की भी जांच हुई। फुटेज में आरोपित युवक बैंक के अंदर दिखा है लेकिन नर्वल पुलिस ने घटना महाराजपुर क्षेत्र में होने की बात कहकर टरका दिया। नर्वल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार पाल बोले कि बैंक महाराजपुर थानाक्षेत्र में है। नर्वल से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। शिकायत आए तो कार्रवाई की जाएगी।