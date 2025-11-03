कानपुर में पैसेंजर ट्रेन से कटकर पांच बंदरों की मौत, रेलवे ट्रैक पर झुंड में बैठे हुए थे

जागरण संवाददाता, कानपुर। शिवराजपुर के पकरा क्रासिंग के सामने सोमवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठे बंदरों में पांच की पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर बंदरों का समूह एकत्र हो गया। रेलवे की सेक्शन टीम ने पहुंच कर मृत बंदरों को ट्रैक से हटवा कर अधिकारियों को सूचना दी।

कानपुर से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन सोमवार को आठ बजे शिवराजपुर के बर्राजपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी। स्टेशन से पहले पकरा क्रासिंग पर बंदरों का समूह ट्रैक पर बैठा हुआ था। ट्रेन के गुजरने के दौरान कुछ बंदर ट्रेन की चपेट में आ गए। जिससे पांच बंदरों की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद मौके पर बंदरों का समूह एकत्र हो गया।