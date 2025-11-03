कानपुर में पैसेंजर ट्रेन से कटकर पांच बंदरों की मौत, रेलवे ट्रैक पर झुंड में बैठे हुए थे
कानपुर के शिवराजपुर में एक दुखद घटना में, एक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे ट्रैक पर बैठे पाँच बंदरों की मौत हो गई। यह हादसा पकरा क्रॉसिंग के पास हुआ, जहाँ बंदरों का एक समूह ट्रैक पर बैठा था। घटना के बाद, रेलवे की टीम ने समाजसेवी की मदद से मृत बंदरों को ट्रैक से हटाया। पुलिस ने मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। शिवराजपुर के पकरा क्रासिंग के सामने सोमवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठे बंदरों में पांच की पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर बंदरों का समूह एकत्र हो गया। रेलवे की सेक्शन टीम ने पहुंच कर मृत बंदरों को ट्रैक से हटवा कर अधिकारियों को सूचना दी।
कानपुर से कासगंज जा रही पैसेंजर ट्रेन सोमवार को आठ बजे शिवराजपुर के बर्राजपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी। स्टेशन से पहले पकरा क्रासिंग पर बंदरों का समूह ट्रैक पर बैठा हुआ था। ट्रेन के गुजरने के दौरान कुछ बंदर ट्रेन की चपेट में आ गए। जिससे पांच बंदरों की मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद मौके पर बंदरों का समूह एकत्र हो गया।
मृत बंदरों को उठाने के लिए ग्रामीणों ने प्रयास किया। लेकिन बंदरों के आक्रोश के चलते ग्रामीण दूर रहे। बाद में रेलवे की सेक्शन टीम ने समाज सेवी हरि त्रिवेदी के साथ पहुंच कर मृत बंदरों को हटवाया। प्रभारी निरीक्षक वरूण शर्मा ने बताया कि बंदर ट्रैक पर बैठे हुए थे। ट्रेन के गुजरने से वह चपेट में आ गए। हादसे की सूचना अधिकारियों को दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।