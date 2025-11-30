Language
    नौबस्ता में कपड़े की कतरन गोदाम में लगी आग, दमकल ने बुझाया

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:33 PM (IST)

    नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर बजरंग चौराहा स्थित लड्डन खान के प्लॉट में कपड़ों की कतरन का गोदाम बना है, जहाँ से वे इस कतरन को रुई बनाने वालों को बेचते हैं।    

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता थाना क्षेत्र में यशोदा नगर बजरंग चौराहा स्थित लड्डन खान का प्लाट है , जहां पर उन्होंने कपड़े की कतरन का गोदाम बना रखा है । बताया गया कि इस कतरन को वह रुई बनाने वालो को बिक्री करते हैं।

    उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर उनके गोदाम में आग लगने जानकारी मिली। बताया कि किसी पटाखे कि चिंगारी से आग लगी है। घटना के बाद गोदाम संचालक नुकसान के चलते सहमा हुआ है।

    इलाके के गौरव शुक्ला ने बताया कि पता चला है कि इलाके में कहीं आई बारात से पटाखा वहां पर आ पहुंचा। जिससे आगजनी हुई। दमकल की एक गाड़ी आग पर काबू पाया। घटना में नुकसान का आंकलन नहीं हुआ।