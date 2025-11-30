नौबस्ता में कपड़े की कतरन गोदाम में लगी आग, दमकल ने बुझाया
नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर बजरंग चौराहा स्थित लड्डन खान के प्लॉट में कपड़ों की कतरन का गोदाम बना है, जहाँ से वे इस कतरन को रुई बनाने वालों को बेचते हैं।
उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर उनके गोदाम में आग लगने जानकारी मिली। बताया कि किसी पटाखे कि चिंगारी से आग लगी है। घटना के बाद गोदाम संचालक नुकसान के चलते सहमा हुआ है।
इलाके के गौरव शुक्ला ने बताया कि पता चला है कि इलाके में कहीं आई बारात से पटाखा वहां पर आ पहुंचा। जिससे आगजनी हुई। दमकल की एक गाड़ी आग पर काबू पाया। घटना में नुकसान का आंकलन नहीं हुआ।
