Kanpur News: एलएलआर अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर पैनल में लगी आग, रात करीब एक बजे की घटना

जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल के नेत्र रोग विभाग परिसर के बाहर लगे इलेक्ट्रिक पैनल में देर रात करीब एक बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। ऑपरेशन थियेटर के बाहर लगे पैनल में आग लगने से नजदीक के वार्ड में अफरा-तफरी मच गई।

हालांकि, वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने फायर बिग्रेड को फोन कर आग लगने की सूचना दी। फायर बिग्रेड की टीम के पहुंचने से पहले ही अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।

गुरुवार देर रात एक बजे के करीब वार्ड परिसर के बार लगे इलेक्ट्रिक पैनल में शार्ट सर्किट से आग धधक उठी। देखते-देखते आग पास के दूसरे पैनल तक फैल गई। जो नेत्र रोग विभाग के ऑपरेशन थियेटर तक जाता है। नेत्र रोग वार्ड में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने आग की सूचना पर फायर बिग्रेड को फोन करने के साथ ही वार्ड में लगे अग्निशमक यंत्र का प्रयोग कर आग को बुझाया।