    Kanpur: दीपावली की रात लेदर स्टोर में घुसा रॉकेट, आग लगने के बाद एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:09 PM (IST)

    कानपुर के जाजमऊ स्थित एक टेनरी के लेदर स्टोर में जलता हुआ रॉकेट घुसने से भीषण आग लग गई। आग ने धीरे-धीरे पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी लपटें दूर तक दिखाई दीं। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग लगने का कारण रॉकेट बताया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ के वाजिदपुर स्थित एक टेनरी के लेदर स्टोर में सोमवार रात जलता हुआ राकेट जा घुसा। इसके बाद टेनरी के लेदर गोदाम को धीरे-धीरे गोदाम में रखे लेदर व अन्य माल को चपेट में ले लिया। इसके बाद आग बढ़ी तो उसकी लपटें करीब एक किलोमीटर दूर तक देखीं गई।

    यह देख मौजूद टेनरी स्टाफ समेत आसपास के लोगों ने सबमर्सिबल पंप आदि से आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं , सूचना के बाद पहुंची दमकल ने बची आग को बुझाने का काम किया। फिलहाल, आगजनी से नुकसान के आंकलन नहीं हो सका।

    मिली जानकारी के अनुसार जाजमऊ के गल्ला गोदाम निवासी राजा सिंह की टेनरी है। त्योहार के चलते सोमवार को काम बंद था। वहीं, टेनरी में गार्ड समेत कुछ कर्मी थे। इस बीच रात करीब साढ़े नौ बजे टेनरी के गोदाम में कहीं से राकेट जाकर फट गया। जिसकी आग धीरे-धीरे दुआ से लगा हुआ। फिर कर्मियों को आग नज़र आईं। यह देख वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया।

    शोर सुनकर आग पर काबू पाने को टेनरी कर्मियो की मदद को और लोग भी पहुंचे। सभी ने आग को बुझाने की कोशिश के साथ गोदाम के रखे माल को आग से दूर करना शुरू किया। वहीं, घटना की जानकारी पर टेमरी संचालक राजा सिंह के बेटे नरेश सिंह वहां पहुंचे। इस बीच दमकल भी पहुंची। इसके1 बाद सामुहिक प्रयास से करीब एक घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

    नरेश के अनुसार इस आगजनी से हुए नुकसान का आंकलन बाद में ही होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।वहीं, आग का कारण जलता राकेट गोदाम में घुसने से बताया जा रहा है। इसपर अभी कुछ कह नहीं सकते। जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना है कि आप पर दमकल है आग पर काबू पा लिया है , कोई जनहानि नहीं हुई है । मामले में कोई तहरीर मिलती है, तो कार्रवाई की जाएगी।