त्योहारों पर कानपुर के यात्रियों को राहत, दिल्ली-हावड़ा विशेष ट्रेन अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने त्योहार को लेकर दिल्ली-हावड़ा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी यह ट्रेन यह ट्रेन अक्टूबर व नवंबर में 24 फेरे लेगी। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। ट्रेन संख्या 04052 नई दिल्ली-हावड़ा त्योहार विशेष ट्रेन पहले सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को चलती थी।

अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन शुक्रवार, रविवार व मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से छह, नौ, 11, 13, 16, 18, 20,23, 25, 27, 20 अक्टूबर को चलेगी। नवंबर में नई दिल्ली से एक, तीन छह, आठ, 10, 13, 15 17, 20,22, 24, 27, 29 तारीख को चलेगी।



ट्रेन संख्या 04051 हावड़ा-नई दिल्ली त्योहार विशेष ट्रेन पहले सप्ताह में एक दिन रविवार को चलती थी । सप्ताह में तीन दिन रविवार, मंगलवार, गुरुवार को चलेगी। अक्टूबर में यह ट्रेन हावड़ा से आठ, 11, 13, 15, 18, 20,22, 25, 27, व 29 तारीख को चलेगी। नवंबर में ट्रेन हावड़ा से एक, तीन पांच, आठ, 10, 12, 15, 17, 19,22, 24, 26, तारीख को चलेगी। एक दिसंबर को भी ट्रेन चलाई जाएगी।