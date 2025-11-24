Language
    औरैया में टायर की हवा जांचने के लिए हाईवे पर रुकी गाड़ी में जा घुसा मिनी ट्रक, एक की मौत

    By Shashank Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    औरैया में कानपुर-इटावा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टायर में हवा जांचने के लिए ड्राइवर ने हाईवे पर मिनी ट्रक रोका, तभी पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कानपुर देहात के योगेंद्र सिंह की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, औरैया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस बात को अक्सर भूलने हादसा होता है। रविवार रात 2.30 बजे कानपुर-इटावा हाईवे पर कुछ ऐसा ही हुआ। टायर का हवा चेक करने के लिए चालक ने मिनी ट्रक हाईवे पर ही रोक दिया। जिससे इटावा की ओर से आ रहा दूसरा मिनी ट्रक जा भिड़ा। वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

    चालक के बगल में बैठी कानपुर देहात निवासी युवक की मौत हो गई। घटना पता लगने पर हाईवे की पेट्रोलिंग टीम और इंडियन आयल चौकी पुलिस पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से किनारे कराया गया। पुलिस ने बताया कि हादसा जनेतपुर गांव सुदिति ग्लोबल स्कूल के सामने हुआ।

    मध्य प्रदेश के भिंड जनपद थाना अमाइन क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय चालक अर्पित सिंह पुत्र प्रमेश सिंह चौहान जनेतपुर गांव के सामने हाईवे किनारे अपनी गाड़ी को खड़ा करके टायर की हवा चेक कर रहा था। तभी पीछे से आ रहा हरियाणा प्रांत नंबर का मिनी ट्रक वाहन से टकरा गया। वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

    चालक वाहन को छोड़कर भाग गया और उसके साथ में दूसरी सवारी 37 वर्षीय योगेंद्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी कसोलर थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात की मौत हो गई।

    इंडियन आयल चौकी की पुलिस ने कंट्रोल रूम पर हादसे की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस पहुंची। योगेंद्र के शव को एंबुलेंस से चिचौली स्थित पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं, घटना पर लगने पर सुबह आठ बजे स्वजन पहुंच गए थे। उन्होंने इंडियन आयल चौकी में हादसे के संबंध में पूरी जानकारी की।