किसान की चारपाई तक पहुंची अलाव की आग, चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाया
यूपी के कानपुर में एक किसान की चारपाई अलाव की आग से जल गई। पैरालाइसिस के कारण किसान खुद को आग से बचा नहीं पाया और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। देर रात क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, कानपुर। साढ़ थाना क्षेत्र के उमरी गांव में ट्यूबवेल में चारपाई पर सो रहे किसान की आग से जलकर मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें चार दिन पहले पैरालिसिस का अटैक पड़ा था।
बुधवार रात वह चारपाई पर लेटे थे और साथी किसानों ने पास में आग जलाई थी। रात में साथियों के जाने के बाद उसी से चारपाई पर आग लग गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
पैरालाइसिस के कारण खुद को बचा नहीं पाया किसान
उमरी गांव निवासी 55 वर्षीय रज्जन शर्मा अविवाहित थे। बताया गया कि उन्हें चार दिन पहले पैरालाइसिस का अटैक पड़ा था, जिसके चलते उठने, बैठने और चलने में समस्या हो रही थी। बुधवार देर रात वह ट्यूबवेल में सो रहे थे। ठंड से बचने के लिए साथी किसानों ने ट्यूबवेल में लकड़ियों से आग जलाई, इसके बाद अपने-अपने घर लौट गए।
इसी दौरान आग से निकली चिंगारी से चारपाई में आग लग गई और रज्जन की जिंदा जलकर मौत हो गई। देर रात को ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से धुआं उठाता देखा तो पास पहुंचे। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।
पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।
