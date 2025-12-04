किसान की चारपाई तक पहुंची अलाव की आग, चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाया

संवाद सहयोगी, जागरण, कानपुर। साढ़ थाना क्षेत्र के उमरी गांव में ट्यूबवेल में चारपाई पर सो रहे किसान की आग से जलकर मौत हो गई। बताया गया कि उन्हें चार दिन पहले पैरालिसिस का अटैक पड़ा था।

बुधवार रात वह चारपाई पर लेटे थे और साथी किसानों ने पास में आग जलाई थी। रात में साथियों के जाने के बाद उसी से चारपाई पर आग लग गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

पैरालाइसिस के कारण खुद को बचा नहीं पाया किसान

उमरी गांव निवासी 55 वर्षीय रज्जन शर्मा अविवाहित थे। बताया गया कि उन्हें चार दिन पहले पैरालाइसिस का अटैक पड़ा था, जिसके चलते उठने, बैठने और चलने में समस्या हो रही थी। बुधवार देर रात वह ट्यूबवेल में सो रहे थे। ठंड से बचने के लिए साथी किसानों ने ट्यूबवेल में लकड़ियों से आग जलाई, इसके बाद अपने-अपने घर लौट गए।