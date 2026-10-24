Fake Cement Factory Case: नकली सीमेंट फैक्ट्री के दोनों संचालक भाई फरार, एक नेपाल में तो दूसरा हाईकोर्ट से जमानत की फिराक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। डैमेज सीमेंट नीलामी में खरीद रीपैकिंग कर एसीसी समेत प्रतिष्ठित ब्रांडों के नाम पर बेचने वाले गिरोह के फैक्ट्री संचालक दोनों भाई अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस के अनुसार एक आरोपित नेपाल में तो दूसरे के प्रयागराज में होने की जानकारी मिल रही है। आरोपित अग्रिम जमानत लेने की फिराक में हैं। पुलिस टीम वहां डेरा जमाए हुए हैं। जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।

अदाणी ग्रुप के कानपुर शाखा के सीनियर सेल्स मैनेजर मुमताज हक की शिकायत पर पुलिस ने पनकी के इस्पात स्थित फैक्ट्री में पिछले बुधवार को छापा मारा था। फैक्ट्री से मुंशी राहुल को गिरफ्तार कर काफी मात्रा में खुली और डैमेज सीमेंट की बोरियां बरामद हुईं थीं। मामले में पुलिस ने मुंशी, फैक्ट्री संचालक नीरज गुप्ता, उसके भाई धीरज, उसके साझेदार मेरठ निवासी निशांत मित्तल, उसके पिता सुनील मित्तल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने सोमवार को मेरठ से निशांत को गिरफ्तार किया था। मंगलवार शाम कोर्ट में पेश करने पर एक लाख रुपये के बांड पर उसे रिहा कर दिया गया था। हालांकि पूछताछ में उसने बताया कि उसकी तरह नीलामी की सीमेंट दिल्ली के प्रीतमपुरवा निवासी पवन गोयल भी बेचता है। लेकिन फैक्ट्री संचालक पुलिस के हाथ नहीं लगे।