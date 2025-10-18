झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर महिला ने मांगे 5 लाख, ना देने पर की ये गंदी हरकत

जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंदनगर में झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने दो महिलाओं और एक कथित पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पनकी थानाक्षेत्र के रतनपुर विस्तार योजना निवासी गोविंद दिवाकर के मुताबिक, डेढ़ साल पूर्व उनकी मुलाकात झांसी के पंचवटी नालंदा कालोनी निवासी पूजा चतुर्वेदी से हुई थी, जिसने खुद को अविवाहिता बताया तो उनका मिलना-जुलना बढ़ाया गया। अप्रैल 2025 में उन्हें पूजा के तलाकशुदा होने की जानकारी हुई तो दूरियां बनाना शुरू कर दिया।

घर पर पहुंचकर मां-बहन से की गाली-गलौज इस पर वह झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की मांग करने लगी। आरोपित पूजा ने दबाव बनाने के लिए 28 अगस्त को गोविंद के गुजैनी स्थित घर पर पहुंचकर मां-बहन से गाली-गलौज की। आइजीआरएस पर उसके स्वजन ने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आरोपित ने साथी कथित पत्रकार बाबा और वंदना सचान के साथ मिलकर 29 सितंबर को घर पहुंचकर मां-बहन से मारपीट की।