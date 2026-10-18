पीएमश्री स्कूलों की सुरक्षा का जिम्मा अब पूर्व सैनिकों के हाथ, कानपुर के 23 विद्यालयों में होगी 24 घंटे तैनाती

जागरण संवाददाता, कानपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के 23 पीएमश्री स्कूलों की सुरक्षा अब पूर्व सैनिक करेंगे। इन स्कूलों में 24 घंटे के लिए तीन-तीन पूर्व सैनिकों की तैनाती होगी। प्रत्येक की आठ-आठ घंटे की शिफ्ट रहेगी। इस संबंध में बीएसए कार्यालय ने उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम को प्रस्ताव भेज दिया है।



सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक (निर्माण) प्रवीण पांडेय ने बताया कि दरअसल, केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना के तहत जिले के 23 परिषदीय विद्यालयों का चयन हुआ है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, खेल सामग्री और आधुनिक फर्नीचर समेत लाखों के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पहले विभाग ने इन स्कूलों की सुरक्षा के लिए प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) से जवानों की मांग की थी। पीआरडी अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन पर्याप्त जवान न होने का हवाला देते हुए उन्होंने असमर्थता जता दी। इसके बाद विभाग ने पूर्व सैनिकों की तैनाती का विकल्प चुना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पीएमश्री स्कूलों में चोरी की घटनाएं अधिक होने का अंदेशा बना रहता है।