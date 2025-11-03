नर्वल में E-Stamp और ई-कोर्ट फीस सुविधा केंद्र शुरू, जालसाजी-कालाबाजारी पर लगेगी रोक

जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल रजिस्ट्री दफ्तर में ई स्टांप और ई कोर्ट फीस सुविधा केंद्र शुरू हो गया है। अपर महानिरीक्षक निबंधन मनीन्द्र कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र के माध्यम से लोग अब आसानी से इलेक्ट्रानिक रूप से स्टांप पेपर खरीद सकेंगे और अदालती शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। इससे स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस के भुगतान के लिए लंबी कतार और बिचौलियों की परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी।

अपर महानिरीक्षक निबंधन ने किया उद्घाटन नर्वल तहसील रजिस्ट्री दफ्तर परिसर में केंद्र का उद्घाटन शनिवार को अपर महानिरीक्षक निबंधन ने किया। एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि इस डिजिटल सुविधा से नकली स्टांप पेपरों की जालसाजी और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी। प्रत्येक लेनदेन का रिकार्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।