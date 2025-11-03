Language
    नर्वल में E-Stamp और ई-कोर्ट फीस सुविधा केंद्र शुरू, जालसाजी-कालाबाजारी पर लगेगी रोक

    By Ashutosh Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    नर्वल में ई-स्टांप और ई-कोर्ट फीस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र के खुलने से जालसाजी और कालाबाजारी पर रोक लगने की संभावना है। यह सुविधा नागरिकों को आसानी से ई-स्टांप और कोर्ट फीस प्राप्त करने में मदद करेगी, साथ ही दस्तावेजों में होने वाली धोखाधड़ी को भी कम करेगी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल रजिस्ट्री दफ्तर में ई स्टांप और ई कोर्ट फीस सुविधा केंद्र शुरू हो गया है। अपर महानिरीक्षक निबंधन मनीन्द्र कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र के माध्यम से लोग अब आसानी से इलेक्ट्रानिक रूप से स्टांप पेपर खरीद सकेंगे और अदालती शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। इससे स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस के भुगतान के लिए लंबी कतार और बिचौलियों की परेशानी से लोगों को राहत मिलेगी।

    अपर महानिरीक्षक निबंधन ने किया उद्घाटन

    नर्वल तहसील रजिस्ट्री दफ्तर परिसर में केंद्र का उद्घाटन शनिवार को अपर महानिरीक्षक निबंधन ने किया। एआईजी स्टांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि इस डिजिटल सुविधा से नकली स्टांप पेपरों की जालसाजी और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगेगी। प्रत्येक लेनदेन का रिकार्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।

    10 से पांच सौ रुपये तक के ई-स्टांप आसानी से मिलेंगे। इस अवसर पर डीआईजी स्टांप ज्ञानेंद्र कुमार, उप निबंधक नर्वल सुशील रतन वर्मा, स्टाक होल्डिंग के एरिया ई-स्टांप मैनेजरकृष्ण कांत त्रिवेदी, नोडल अधिकारी लव त्रिपाठी उपस्थित रहे