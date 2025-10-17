Pension Update: पेंशन धारकों के लिए आ गया जरूरी अपडेट, ईपीएफओ देने जा रहा ये सुविधा

जागरण संवदादाता, कानपुर। कानपुर परिक्षेत्र के 20831 पेंशनर्स के जीवन प्रमाणपत्र डाकिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा करेंगे। ईपीएफओ के कानपुर परिक्षेत्र में 85 581 पेंशनर हैं। इनमें से 20831 पेंशनर्स के जीवन प्रमाणपत्र जमा न होने से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। ईपीएफओ का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) के साथ समझौता हुआ है।

डाकिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराएंगे। इसके बदले ईपीएफओ प्रति जीवन प्रमाणपत्र 50 रुपये आईपीपीबी को देगा। पेंशनर्स को इसके बदले किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा। इसके साथ ही अब ईपीएफओ सदस्य किसी समय अपनी भविष्य निधि का 75 प्रतिशत धन निकाल सकेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बख्शी, नेक्षेत्रीय आयुक्त शाहिद इकबाल और गौतम ने बताया कि प्रदेशभर में छह लाख 32 हजार 52 पेंशनर्स है। इन्हें वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। एक लाख 39 हजार 937 पेंशनर्स के जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं है।

38 हजार 342 पेंशनर्स का तो पांच साल से जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं है। इस कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। ईपीएफओ और आइपीपीबी के बीच इनका जीवन प्रमामपत्र जमा कराने का फैसला हुआ है। प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, विकलांगता पर सदस्य अब बिना किसी दस्तावेज प्रस्तुत किए अपने भविष्य खाते से 75 प्रतिशत राशि निकाल सकेंगे। शेष 25 प्रतिशत राशि निरंतर 12 माह की बेरोजगारी के बाद निकाली जा सकती है।

10 वर्ष लगातार की सेवा पूरी करने पर ही सदस्य की पेंशन पाने की पात्रता बनती है। अब पेंशन संचय की निकासी दो माह के बजाय 36 माह की कर दी गई है। इस दौरान दूसरी नौकरी मिलने पर सेवा में पहले का समय भी जुड़ जाएगा। इससे 10 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने की तरह सदस्य पेंशन का हकदार रहेगा। ईपीएफओ ने संशोधित इलेक्ट्रानिक चालन और रिटर्न (ईसीआर) दाखिल करने की तिथि इस माह 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।



पासबुक लाइट पर देंखे भविष्य निधि का पूरा ब्योरा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों के लिए पासबुक लाइट की नई सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से सदस्य अपने पीएफ खाते की जानकारी तक सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से ले सकते हैं। पासबुक लाइनट के माध्यम से सदस्य एक ही स्थान पर कुल अंशदान, निकासी की जानकारी और वर्तमान शेष राशि देख सकते हैं।

ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं। इसके बाद इंप्लाई सेक्शन चुनें। फिर आनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें। यहां से यूएएन मेंबर ई सेवा पोर्टल खुलेगा। इस पर अपना यूएएन और पासवर्ड से लागिन करें। डेशबोर्ड पर जाएं। व्यू टैब पर क्लिक करें। पासबुक लाइट विकल्प चुनें। अब आप पीएफ बैलेंस, पासबुक सारांश देख सकते हैं। एनक्सजर के डाउनलोड कर सकते हैं। क्लेम स्टेटस देख सकते हैं।