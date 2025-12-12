Language
    पहले ठेके पर नकल होती थी, अब CCTV कैमरे से इसे रोकी जाती है- उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

    By Vivek Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    कानपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले ठेके पर नकल होती थी, जिसे अब सीसीटीवी कैमरे लगवाकर रोका जा रहा ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। वर्ष 2017 से पहले की सरकारों में ठेके पर नकल होती थी। अब सरकार सीसीटीवी कैमरे लगवाकर नकल रोक रही है। स्कूलों ही बल्कि विश्वविद्यालय के हालात भी बदले हैं।

    नए विश्वविद्यालय और मेडिकल कालेज बनाए गए हैं। शिक्षकों ने नई पीढ़ी को गढ़ने का कार्य किया है। ये बातें शुक्रवार को सीएसजेएमयू में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहीं।

    उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के पहले क्या हालात थे, ये किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान सरकार में स्कूलों को चमकाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि पहले तो एआइ छोड़िए, चाक तक नहीं मिलती थी। आज हमारे पास तकनीक आ गई है। बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं, इसलिए हमको भी बदलना होगा।

