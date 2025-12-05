पुलिस आयुक्त से मिला दिल्ली के ठग का शिकार दुबई का अभिनेता, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा था आरोपी

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के मालवीय विहार निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी के बैंक खातों में अब तक 970 करोड़ रुपये की ठगी के साक्ष्य मिले हैं। इस ठगी में चेन्नई निवासी एक अभिनेता से भी दुबई में चार करोड़ ठगे थे। वह शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिले।

    अभिनेता ने बताया कि ठग ने अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली को  दुबई में बनाई कंपनी ब्लूचिप टोकन की लांचिंग में उन्हें रिप्रेजेंट किया था, जिससे दुबई के 300 से ज्यादा लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। ऐसे ही उसने कई देशों में भी एक हजार से ज्यादा लोगों से ठगी की है।

    पुलिस आयुक्त ने बताया कि ठग के खातों में 970 करोड़ के ट्रांजेक्शन मिल चुके हैं। ठगी की रकम को आरोपित कई खातों में ट्रांसफर कराता था और इसके बाद यूएस में रहने वाले पार्टनर के जरिये रुपये क्रिप्टो में बदलवा लेता था।

    पुलिस आयुक्त ने दावा किया है कि ठगी की रकम को आरोपित हवाला के जरिये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नुकसान पहुँचाने का काम किया जा रहा था।

     