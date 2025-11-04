Language
    कानपुर में ड्रग माफिया सुशील बच्चा फरार, 70 किलो गांजा के साथ भाई गिरफ्तार

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:48 AM (IST)

    कानपुर में पुलिस ने 70 किलो गांजे के साथ ड्रग्स तस्कर सुशील बच्चा के भाई और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। सुशील बच्चा फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों भाई शहर में मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले का खुलासा करेगी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ड्रग्स तस्कर हिस्ट्रीशीटर सुशील बच्चा के भाई और उसके साथी को करीब 70 किलो गांजा के साथ पुलिस ने शास्त्री नगर से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील बच्चा बच निकलने में कामयाब रहा। उसकी तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस मंगलवार को घटना का राजफाश करेगी।

    ड्रग्स तस्कर हिस्ट्रीशीटर सुशील बच्चा को ड्रग्स माफिया भी घोषित कर दिया गया है उस पर शहर के कई थानों में करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके भाई राजकुमार उर्फ बउआ लिंडा पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। काफी समय से पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी कि दोनों भाई काकादेव क्षेत्र के साथ ही पूरे शहर में मादक पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं।

    इस पर पर एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके ने अपनी टीम और क्राइम ब्रांच के साथ करीब एक माह पूर्व जानकारी जुटानी शुरू की तो बात सही निकली। इस पर उन्होंने सोमवार दोपहर शास्त्री नगर में सेंट्रल पार्क के पास छापेमारी की कार्रवाई की। जिससे अफरातफरी मच गई।

    क्राइम ब्रांच ने करीब 70 किलो गांजा बरामद करने के साथ ही सुशील बच्चा के भाई राजकुमार उर्फ बउआ लिंडा और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। जबकि ड्रग माफिया चकमा देकर गोविंद नगर से फरार हो गया। एसीपी ने बताया कि सरगना की तलाश में तीन टीमें दबिश दे रही है। घटना के राजफाश में एसटीएफ के शामिल होने से उन्होंने इन्कार किया है।