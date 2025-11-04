कानपुर में ड्रग माफिया सुशील बच्चा फरार, 70 किलो गांजा के साथ भाई गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। ड्रग्स तस्कर हिस्ट्रीशीटर सुशील बच्चा के भाई और उसके साथी को करीब 70 किलो गांजा के साथ पुलिस ने शास्त्री नगर से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील बच्चा बच निकलने में कामयाब रहा। उसकी तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस मंगलवार को घटना का राजफाश करेगी।

ड्रग्स तस्कर हिस्ट्रीशीटर सुशील बच्चा को ड्रग्स माफिया भी घोषित कर दिया गया है उस पर शहर के कई थानों में करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके भाई राजकुमार उर्फ बउआ लिंडा पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। काफी समय से पुलिस को सूचनाएं मिल रही थी कि दोनों भाई काकादेव क्षेत्र के साथ ही पूरे शहर में मादक पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं।

इस पर पर एसीपी स्वरूप नगर सुमित सुधाकर रामटेके ने अपनी टीम और क्राइम ब्रांच के साथ करीब एक माह पूर्व जानकारी जुटानी शुरू की तो बात सही निकली। इस पर उन्होंने सोमवार दोपहर शास्त्री नगर में सेंट्रल पार्क के पास छापेमारी की कार्रवाई की। जिससे अफरातफरी मच गई।