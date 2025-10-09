Language
    कानपुर में डॉक्टर के बंद मकान में लाखों की चोरी, टोटियां तक उखाड़ ले गए चोर

    एक डॉक्टर के बंद घर में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने घर में लगे नल की टोटियां तक उखाड़ लीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर के आवास विकास एक में चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ सर्वजीत सिंह के बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला। शातिर चोर घर की टोटियां तक उखाड़ ले गए। बुधवार रात घटना का पता चलने के बाद पीड़ित डाक्टर के पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    आवास विकास एक निवासी चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ सर्वजीत सिंह पत्नी और बेटी के साथ रहते है।वह मौजूदा समय में पीपीएम हॉस्पिटल में कार्यरत है।

    रामा यूनिवर्सिटी से डाक्टरी की पढ़ाई कर रहे 24 वर्षीय बेटे शिवम की चार वर्ष पहले डेंगू से मौत हो चुकी है।पिछले 6 माह पहले ही वह नवाबगंज स्थित एक अपार्टमेंट में स्वजनों के साथ शिफ्ट हुए है। तब से आवास विकास वाला मकान बंद है।

    बुधवार रात वह अपने मकान पर आए तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। शातिर चोर मेन गेट में लगी खुली जाली से घर के अंदर दाखिल हुए और घर में लगे सीसी कैमरे के सभी वायर काट दिए, जिसके बाद सभी कमरों की तलाशी लेकर कीमती चीजें पार कर दी।

    अलमारियों में रखे बेटे के दो लैपटॉप, मोबाइल, चैन, अंगूठी, कीमती घड़ियां और कुछ नकदी भी शातिर उड़ा ले गए। यहां तक कि शातिर घर के वॉशरूम और अन्य जगहों पर लगी पीतल की टोटियां तक उखाड़ ले गए।