ट्रेन फुल, बसें भी कम... दिवाली पर दिल्ली से लखनऊ-प्रयागराज जाने वालों के लिए क्या है दूसरा विकल्प?

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली पर दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, रायबरेली सहित अन्य जिलों की तरफ आने वाले लोगों को ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। वहीं, परिवहन निगम की एसी जनरथ बसें भी पर्याप्त संख्या में न होने से लोगों को परिवहन सुविधा पाने में परेशानी हो सकती है।

हालांकि, रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि कानपुर रीजन के विकास नगर डिपो से 45 और किदवई नगर डिपो से 15 सहित कुल 60 में से 45 एसी जनरथ बसों के रूट आवंटित कर दिए गए हैं। शेष 15 बसें मरम्मत के लिए वर्कशाप में खड़ी हैं। उनका भी जल्द संचालन शुरू कराया जाएगा लेकिन उनका संचालन मुश्किल लग रहा है।