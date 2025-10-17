ट्रेन फुल, बसें भी कम... दिवाली पर दिल्ली से लखनऊ-प्रयागराज जाने वालों के लिए क्या है दूसरा विकल्प?
दीपावली पर दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीट मिलने में दिक्कत हो रही है। परिवहन निगम के पास पर्याप्त एसी जनरथ बसें नहीं हैं, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। कानपुर रीजन ने 60 में से 45 एसी जनरथ बसों को रूट आवंटित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली पर दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, रायबरेली सहित अन्य जिलों की तरफ आने वाले लोगों को ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। वहीं, परिवहन निगम की एसी जनरथ बसें भी पर्याप्त संख्या में न होने से लोगों को परिवहन सुविधा पाने में परेशानी हो सकती है।
हालांकि, रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि कानपुर रीजन के विकास नगर डिपो से 45 और किदवई नगर डिपो से 15 सहित कुल 60 में से 45 एसी जनरथ बसों के रूट आवंटित कर दिए गए हैं। शेष 15 बसें मरम्मत के लिए वर्कशाप में खड़ी हैं। उनका भी जल्द संचालन शुरू कराया जाएगा लेकिन उनका संचालन मुश्किल लग रहा है।
विकास नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामलवट ने बताया कि दीपावली पर दिल्ली सहित अन्य सर्वाधिक मांग वाले रूट पर एसी जनरथ बसों को रूट आवंटित कर चालक व परिचालक की ड्यूटी तय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार व काठगोदाम, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज रूट पर यात्रियों को जनरथ बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।