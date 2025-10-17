Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रेन फुल, बसें भी कम... दिवाली पर दिल्ली से लखनऊ-प्रयागराज जाने वालों के लिए क्या है दूसरा विकल्प?

    By Vivek Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    दीपावली पर दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीट मिलने में दिक्कत हो रही है। परिवहन निगम के पास पर्याप्त एसी जनरथ बसें नहीं हैं, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। कानपुर रीजन ने 60 में से 45 एसी जनरथ बसों को रूट आवंटित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली पर दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, रायबरेली सहित अन्य जिलों की तरफ आने वाले लोगों को ट्रेनों में कंफर्म सीट नहीं मिल रही है। वहीं, परिवहन निगम की एसी जनरथ बसें भी पर्याप्त संख्या में न होने से लोगों को परिवहन सुविधा पाने में परेशानी हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, रोडवेज अधिकारियों का दावा है कि कानपुर रीजन के विकास नगर डिपो से 45 और किदवई नगर डिपो से 15 सहित कुल 60 में से 45 एसी जनरथ बसों के रूट आवंटित कर दिए गए हैं। शेष 15 बसें मरम्मत के लिए वर्कशाप में खड़ी हैं। उनका भी जल्द संचालन शुरू कराया जाएगा लेकिन उनका संचालन मुश्किल लग रहा है।

    विकास नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामलवट ने बताया कि दीपावली पर दिल्ली सहित अन्य सर्वाधिक मांग वाले रूट पर एसी जनरथ बसों को रूट आवंटित कर चालक व परिचालक की ड्यूटी तय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार व काठगोदाम, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज रूट पर यात्रियों को जनरथ बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी।