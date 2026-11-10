दीपावली के साथ अब छठ पूजा की भीड, बिहार जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली के साथ अब छठ पूजा को लेकर भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। दीपावली मनाकर वापस आने वालों तथा छठ पूजा के लिए जाने वालों से ट्रेनें भर रही हैं। छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है।

जनरल बोगियों की यह स्थिति है कि उनमें कदम रखने की जगह नहीं मिल रही है। रेलवे ने छठ पूजा को देखते हुए विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया है। कानपुर से होकर 15 नवंबर तक 200 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होगा।



दीपावली मनाकर लौटने व जाने वाले तथा यहां से छठ पूजा के लिए जाने वाले यात्रियों से ट्रेनों का लोड बढ़ा रहा। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग रही।कई ट्रेनें रिग्रेट यानी उनमें जगह नहीं है, हो गईं। सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की यह स्थित रही हैं कि जनरल कोच में मुश्किल से खड़े होकर लोग यात्रा करते रहे।

यात्री शौचालयों में घुसे रहे। स्लीपर व एसी कोच में भी सीटों के लिए मारामारी की नौबत रही। कई यात्री जनरल टिकट लेकर इन कोचों में घुस गए। आरक्षित टिकट लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों ने इसकी शिकायत की तो उनको सीटों से हटाया गया।