Dengue Alert: वायरल बुखार समझकर न करें नजरअंदाज, सिरदर्द से लेकर हड्डियों के दर्द तक ये हैं डेंगू के संकेत

जागरण संवाददाता, कानपुर। वर्षा के दिनों में हुए जगह-जगह जलभराव से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। इस कारण अस्पताल में वायरल बुखार के साथ सिरदर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों और हड्डियों में तेज दर्द, स्किन पर लाल चकत्ते, कमजोरी, थकान महसूस होना, उल्टी, भूख कम लगना, सांस लेने में दिक्कत के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

एलएलआर, उर्सुला, केपीएम और कांशीराम चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में हर दिन डेंगू के प्राथमिक लक्षणों के साथ 300 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी में किडनी, लिवर और सांस लेने की समस्या से ग्रसित मरीज हर दिन भर्ती हो रहे हैं। डेंगू के डंक पर जागरूक करते हुए पढ़िए अंकुश शुक्ल की रिपोर्ट...

वर्षा के बाद जलभराव में डेंगू का एडीज एजिप्टी मच्छर पनपता है। जो वायरल संक्रमण के साथ डेंगू का कारण बनता है। जलभराव के कारण इन दिनों में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। यह मच्छर दिन में काटता है और तेज बुखार के साथ सर्दी का अहसास कराता है। समय पर इसके लक्षणों की पहचान करने से गंभीरता से बचा जा सकता है।

मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ प्रो. जेएस कुशवाहा ने बताया कि डेंगू का मच्छर काटने पर प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है और डेंगू हैमरेज फीवर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, थकान, उल्टी, भूख कम लगना, प्लेटलेट्स में गिरावट, सांस लेने में समस्या दिखने पर विशेषज्ञ डाक्टर को जरूर दिखाएं। लक्षणों की पहचान में देरी जानलेवा साबित हो सकती है।