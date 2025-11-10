'बरात के दौरान जाम लगने पर बैंड और डीजे संचालक होंगे जिम्मेदार', DCP यातायात ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता,कानपुर। सहालग शुरू हो चुकी है। बारात निकलने के दौरान लगने वाले जाम को देखते हुए सोमवार को डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बैंड व डीजे साउंड संचालकों के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैंड बजाने वाले लोग सड़क की एक लेन पर किनारे-किनारे ही चलेंगे। बाकी रास्ता छोड़ देंगे। अगर जाम लगता है तो उसके जिम्मेदार संचालक होंगे। इस दौरान एंबुलेंस का सायरन सुनते ही गाना बंद कर उसे तत्काल निकलवाने को कहा।

गोष्ठी में डीसीपी यातायात ने डीजे साउंड व बैंड संचालकों से कहा कि गेस्ट हाउस में शादी व मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। बैंड-लाइटिंग सिस्टम, शहनाई व ढोल वाले बारात निकलने के दौरान यातायात व्यवस्था का पालन करें। जाम न लगे इसका विशेष ध्यान रखें। डीजे या बैंड वाले जो भी बुकिंग लेंगे, उसकी सूचना यातयात विभाग व स्थानीय पुलिस को देनी होंगी। इसके साथ लिखित में देना होगा कि यातायात नियमों व शासन की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा और एंबुलेंस, दमकल की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी समेत आपातकालीन वाहनों को रास्ता देकर प्राथमिकता से निकलवाया जाएगा। डीजे व बैंड के सभी वाहन मानकों के अनुरूप होने चाहिए।