'बरात के दौरान जाम लगने पर बैंड और डीजे संचालक होंगे जिम्मेदार', DCP यातायात ने दी चेतावनी
यातायात पुलिस ने बारात के दौरान लगने वाले जाम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डीसीपी यातायात ने चेतावनी दी है कि जाम लगने की स्थिति में बैंड और डीजे संचालक जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारात आयोजकों को यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता,कानपुर। सहालग शुरू हो चुकी है। बारात निकलने के दौरान लगने वाले जाम को देखते हुए सोमवार को डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बैंड व डीजे साउंड संचालकों के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैंड बजाने वाले लोग सड़क की एक लेन पर किनारे-किनारे ही चलेंगे। बाकी रास्ता छोड़ देंगे। अगर जाम लगता है तो उसके जिम्मेदार संचालक होंगे। इस दौरान एंबुलेंस का सायरन सुनते ही गाना बंद कर उसे तत्काल निकलवाने को कहा।
गोष्ठी में डीसीपी यातायात ने डीजे साउंड व बैंड संचालकों से कहा कि गेस्ट हाउस में शादी व मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। बैंड-लाइटिंग सिस्टम, शहनाई व ढोल वाले बारात निकलने के दौरान यातायात व्यवस्था का पालन करें। जाम न लगे इसका विशेष ध्यान रखें। डीजे या बैंड वाले जो भी बुकिंग लेंगे, उसकी सूचना यातयात विभाग व स्थानीय पुलिस को देनी होंगी। इसके साथ लिखित में देना होगा कि यातायात नियमों व शासन की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा और एंबुलेंस, दमकल की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी समेत आपातकालीन वाहनों को रास्ता देकर प्राथमिकता से निकलवाया जाएगा। डीजे व बैंड के सभी वाहन मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
डीजे-बैंड संचालन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा व समय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। डीसीपी ने नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील। उन्होंने यातायात व्यवस्था में असुविधा होने पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर- 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305104387 पर संपर्क करने की बात कही।
