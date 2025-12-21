दिल्ली में किन्नर के घर छिपा था क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष के घर बम फेंकने का मुख्य आरोपित, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा पुलिस ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर बमबाजी करने के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित दिल्ली के गोकुलपुरी में रहने वाले किन्नर के घर पर छिपा था। सर्विलांस टीम मदद से पुलिस ने उसे पकड़ा।

आरोपित की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर उसे कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि इस मामले में दरोगा के बेटे सहित दो आरोपितों को जेल और एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। घटना के दौरान कार में बैठे जूही गौशाला के हर्ष यादव की पुलिस को तलाश है।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बीते शनिवार रात को मनोज के घर पर बमबाजी की गई थी, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज की मदद से कार तक पहुंची। इसके बाद रायबरेली में तैनात दारोगा के बेटे कृष्णा सिंह परिहार, बाबूपुरवा के नयापुरवा में रहने वाले यश यादव और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था।