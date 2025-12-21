Language
    दिल्ली में किन्नर के घर छिपा था क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष के घर बम फेंकने का मुख्य आरोपित, गिरफ्तार

    By Vipin Trivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:59 AM (IST)

    बर्रा पुलिस ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर बमबाजी के मुख्य आरोपित को दिल्ली के गोकुलपुरी से गिरफ्तार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा पुलिस ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया के घर बमबाजी करने के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित दिल्ली के गोकुलपुरी में रहने वाले किन्नर के घर पर छिपा था। सर्विलांस टीम मदद से पुलिस ने उसे पकड़ा।

    आरोपित की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर उसे कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया, जबकि इस मामले में दरोगा के बेटे सहित दो आरोपितों को जेल और एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। घटना के दौरान कार में बैठे जूही गौशाला के हर्ष यादव की पुलिस को तलाश है।

    डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बीते शनिवार रात को मनोज के घर पर बमबाजी की गई थी, जिसकी जानकारी के बाद पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज की मदद से कार तक पहुंची। इसके बाद रायबरेली में तैनात दारोगा के बेटे कृष्णा सिंह परिहार, बाबूपुरवा के नयापुरवा में रहने वाले यश यादव और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था।

    पकड़े गए आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि बर्रा विश्वबैंक निवासी किशोर के जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर अमन वर्मा के कहने पर हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर के घर पर बमबाजी की योजना बनाई थी, लेकिन नशे में हिस्ट्रीशीटर का घर भूलने पर मनोज के यहां बम चला आए थे। घटना के बाद से ही मुख्य आरोपित फरार था।