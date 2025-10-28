Language
    कानपुर में दारोगा के निर्माणाधीन मकान में मिला शव, कीड़े पड़ चुके थे; जांच में जुटी पुलिस

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    कानपुर के सजारी गांव में एक दारोगा के निर्माणाधीन मकान में पांच दिन पुराना शव मिला, जिसमें कीड़े पड़ गए थे। पुलिस जाँच में पता चला कि एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कई दिनों से इलाके में घूम रहा था। आशंका है कि वह निर्माणाधीन मकान में घुस गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सनिगवां के सजारी गांव में पीएसी में तैनात दारोगा के निर्माणाधीन मकान के प्रथम तल पर करीब पांच दिन पुराना शव मिला। शव सड़ने से कीड़े तक पड़ चुके थे। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य एकत्र किए।

    प्राथमिक जांच में सामने आया है कि एक मानसिक मंदित व्यक्ति दारोगा के मकान के आसपास कई दिनों से घूम रहा था। आशंका है कि वही दारोगा के बगल में बने एक निर्माणाधीन मकान की सीढ़ियों से चढ़कर वहां पहुंच गया होगा, जहां उसकी मौत हो गई।

    चकेरी के गिरिजा नगर निवासी रामचंद्र राजपूत श्याम नगर स्थित 37वीं बटालियन पीएसी में दारोगा के पद पर तैनात हैं। उन्होंने अपना एक मकान सजारी गांव में बनवाया है, जो अभी भी निर्माणाधीन है। दारोगा के बेटे मानपाल सिंह के अनुसार इस मकान में बिजली कनेक्शन न होने से यहां कोई नहीं रहता।

    बताया कि इसके पूर्व वह दीपावली पर दीपक जलाने आए थे। वह सोमवार दोपहर फिर मकान में साफ सफाई के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें दरवाजा खोलते ही दुर्गंध आई। इसके बाद उन्हें प्रथम तल के बरामदे पर शव पड़ा मिला। थाना प्रभारी संतोष शुक्ला का कहना है कि जांच में सामने आया है कि दारोगा के मकान के बगल में भी एक मकान बन रहा है।

    वहां पर मजदूरों ने बीती 19 अक्टूबर को एक मानसिक मंदित युवक को टहलते देखा था। वह लोगों पर पत्थर चला रहा था। आशंका है कि पड़ोसी की छत से वह मकान में दाखिल हुआ होगा, फिर किसी तरह से चोट लगने से उसकी मौत हो गई होगी। उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।