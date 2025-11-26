(संशोधित) ट्रेनों के घंटों लेट होने से यात्री परेशान

कोहरे ने दिखाना शुरू किया असर, समय पर नहीं पहुंच पा रहीं ट्रेनें जागरण संवाददाता, कानपुर : स्पेशल ट्रेनें लेट होने का क्रम जारी है। लंबी दूरी की ट्रेनें पांच से 15 घंटे तक लेट हो रही हैं। इसकी वजह से यात्री भी परेशान हो रहे हैं। जिन यात्रियों ने आरक्षण करा रखा है, उनका ट्रेनों की प्रतीक्षा में समय खराब हो रहा है। ट्रेनें विलंबित होने से दैनिक यात्री समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। रेलवे का दावा है कि कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति पर असर पड़ा है।

रेलवे कोहरे को वजह बताकर 24 से अधिक ट्रेनों को निरस्त कर चुका है। वहीं जिन रूटों पर नियमित ट्रेनों को निरस्त किया गया है, वहां विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें भी घंटों देरी से चल रही हैं। ट्रेनें लेट होने पर यात्रियों ने एक्स पर संदेश पोस्ट कर नाराजगी जताई। यात्रियों कहा कि ट्रेनों के लेट होने से आवश्यक कार्य के लिए वे समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई-कई घंटे ट्रेनों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। यात्री महेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट किया कि उनको बच्चे की दवा लेकर गोविंदपुरी पहुंचना है। उनकी ट्रेन पनकी से चलने के बाद रुक गई, एक घंटे से खड़ी है। ऐनुल हसन ने पोस्ट किया कि प्रयागराज छिवकी एक्सप्रेस पांच घंटे विलंबित है। उनको शादी में जाना है लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ये ट्रेनें इतने घंटे विलंबित रहीं ट्रेन संख्या 04098 नई दिल्ली हसनपुर रोड स्पेशल ट्रेन 15 घंटे, 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल नौ घंटे, 04453 मानसी नई दिल्ली विशेष नौ घंटे,02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, 0449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 12 घंटे, 04093 पटना-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल छह घंटे विलंबित रही।