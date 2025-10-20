एक करोड़ की साइबर ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार, पीबी ज्वेलर्स का निदेशक बन की थी ठगी, मास्टरमाइंड फरार

जागरण संवाददाता, कानपुर। पीबी सोसाइटी ज्वेलर्स का निदेशक बन अकाउंटेंट को वाट्सएप मैसेज भेजकर 1.09 करोड़ रुपये की ठगी में साइबर टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित मध्यप्रदेश के रोकड़िया मंदसौर का राजेंद्र शर्मा है। ठगों ने हड़पी गई रकम को क्रिप्टो करेंसी और डालर में बदलकर आपस में बांट लिया था। हालांकि मास्टरमाइंड अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उसकी तलाश जारी है।

डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 10 और 13 अक्टूबर को ठगी होने पर पीबी सोसाइटी ज्वेलर्स के अकाउंटेंट गजेंद्र सिंह राठौर ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद जांच में पता चला कि ठगी गई रकम मध्यप्रदेश के मंदसौर और अहमदाबाद के खातों में ट्रांसफर की गई है। इस पर टीम ने मंदसौर से खाताधारक राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का राजफाश हाे गया।

पूछताछ में बताया कि वह कीटनाशक की दुकान चलाता है। बेटी की शादी के लिए कई लोगों से कर्ज लिया था। कर्ज लौटाने का दबाव पड़ा तो वह लोन के लिए बैंकों के चक्कर काटने लगा। हालांकि सफलता नहीं मिली तो एक रिश्तेदार से उधार मांगने की कोशिश की। इस पर उसने करेंट अकाउंट खुलवाने की सलाह दी।