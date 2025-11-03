सिंगापुर से लौटने के बाद साइबर अपराधियों ने रिटायर IAS के घर को बनाया था ठिकाना, 40 हजार देते थे किराया

जागरण संवाददाता, कानपुर। सिंगापुर से लौटने के बाद साइबर अपराधियों ने रिटायर आइएएस प्रभजोत सिंह के मकान को अपना ठिकाना बनाया, ताकि उनकी करतूतों पर कोई शक न करें। इसके लिए आरोपित हर महीने 40 हजार रुपये किराया दे रहे थे। पहले दोनों मोहाली के जीरेपुर में फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे।

गुरुवार को आरोपित बागपत निवासी रेसलर अनुज तोमर और उसके साथ दिल्ली के उत्तम विहार निवासी क्रिकेटर विवेक शर्मा को जेल भेजने के बाद गोविंदनगर पुलिस को उनके तीसरे साथी पवन जायसवाल की तलाश है। पुलिस के मुताबिक पवन की गिरफ्तारी के बाद देशभर में फैले साइबर ठगों के गिरोह का भी राजफाश हो सकेगा। फिलहाल उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

अतिरिक्त निरीक्षक ने क्या बताया? गोविंद नगर के अतिरिक्त निरीक्षक अभय सिंह ने बताया कि फरार आरोपित पवन जायसवाल के संपर्क में आने के बाद ही दोनों ने साइबर ठगी करना शुरू किया था। पवन ही उनके लिए सिम भी मुहिया कराता था। जेल गए आरोपितों के पास से मिजोरम की महिलाओं के नाम पर लिए गए सिम मिले थे। उसके पकड़े जाने के बाद मिजोरम से साइबर ठगों के कनेक्शन का भी राजफाश हो सकेगा। बता दें कि 20 अगस्त को गुजैनी आइ ब्लाक निवासी सुनील कुमार खन्ना ने गोविंद नगर में मुकदमा दर्ज कराया था।