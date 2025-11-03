Language
    सिंगापुर से लौटने के बाद साइबर अपराधियों ने रिटायर IAS के घर को बनाया था ठिकाना, 40 हजार देते थे किराया

    By Vipin Trivedi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:40 PM (IST)

    सिंगापुर से लौटने के बाद साइबर अपराधियों ने रिटायर आईएएस अधिकारी के घर को ठिकाना बनाया। वे हर महीने 40 हजार रुपये किराया देते थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीसरे की तलाश जारी है। आरोप है कि इन्होने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी की है। पुलिस को आरोपियों के पास से कई सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए हैं।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सिंगापुर से लौटने के बाद साइबर अपराधियों ने रिटायर आइएएस प्रभजोत सिंह के मकान को अपना ठिकाना बनाया, ताकि उनकी करतूतों पर कोई शक न करें। इसके लिए आरोपित हर महीने 40 हजार रुपये किराया दे रहे थे। पहले दोनों मोहाली के जीरेपुर में फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे।

    गुरुवार को आरोपित बागपत निवासी रेसलर अनुज तोमर और उसके साथ दिल्ली के उत्तम विहार निवासी क्रिकेटर विवेक शर्मा को जेल भेजने के बाद गोविंदनगर पुलिस को उनके तीसरे साथी पवन जायसवाल की तलाश है। पुलिस के मुताबिक पवन की गिरफ्तारी के बाद देशभर में फैले साइबर ठगों के गिरोह का भी राजफाश हो सकेगा। फिलहाल उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    अतिरिक्त निरीक्षक ने क्या बताया?

    गोविंद नगर के अतिरिक्त निरीक्षक अभय सिंह ने बताया कि फरार आरोपित पवन जायसवाल के संपर्क में आने के बाद ही दोनों ने साइबर ठगी करना शुरू किया था। पवन ही उनके लिए सिम भी मुहिया कराता था। जेल गए आरोपितों के पास से मिजोरम की महिलाओं के नाम पर लिए गए सिम मिले थे। उसके पकड़े जाने के बाद मिजोरम से साइबर ठगों के कनेक्शन का भी राजफाश हो सकेगा। बता दें कि 20 अगस्त को गुजैनी आइ ब्लाक निवासी सुनील कुमार खन्ना ने गोविंद नगर में मुकदमा दर्ज कराया था।

    नौ जून को आरोपितों ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 1.35 लाख रुपये की ठगी की थी, जिसकी जांच कर रही गोविंदनगर पुलिस ने साइबर और क्राइम ब्रांच की मदद से आरोपितों को गिरफ्तार करके देशभर के 35 लोगों से करीब 60 लाख रुपये की ठगी करने वालों को जेल भेजा था। अतिरिक्त निरीक्षक अभय सिंह ने बताया कि रिटायर आइएएस के मकान की तलाशी में आरोपितों के पास से महंगी घड़ियां, बांड्रेड कपड़े और मोबाइल बरामद हुए हैं।