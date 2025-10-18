Kanpur : 11 नवंबर से होंगी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं, यहां भरे जाएंगे फॉर्म

जागरण संवाददाता,कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा फार्म जमा करने के लिए अंतिम तिथि पांच नवंबर निर्धारित की गई है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस बार परीक्षा फार्म भी समर्थ पोर्टल पर जमा कराए जा रहे हैं। समय से परीक्षा कराने के लिए तीन सप्ताह पहले से ही परीक्षा फार्म भरने की सुविधा दी गई है। माता - पिता से अलग रहने वाले विद्यार्थियों की विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी। जिससे उनके मानसिक तनाव की जानकारी मिल सके।



विश्वविद्यालय के सेंटर फार एकेडमिक्स में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में प्रो.पाठक ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षाओं को राजभवन से जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुरूप कराने की तैयारी है। इसके लिए परीक्षा फार्म भी भरे जा रहे हैं। पांच नवंबर तक सभी महाविद्यालयों को परीक्षा फार्म पूरे कराने के लिए कहा गया है।

परीक्षा फार्म को समर्थ पोर्टल पर भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने तय किया है कि जो भी छात्र या छात्राएं लगातार अपनी कक्षाओं में नहीं पहुंच रहे हैं और माता- पिता से अलग एकाकी जीवन जी रहे हैं। उनकी विश्वविद्यालय के वेलनेस सेंटर पर विशेष काउंसलिंग कराई जाए। छात्र-छात्राओं को बेहतर प्लेसमेंट दिलाने के लिए भी विश्वविद्यालय की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके तहत उनका कौशल विकास और विशेष प्रशिक्षण भी कराने की योजना है।

बैकपेपर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई सीएसजेएमयू ने बैक पेपर परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि भी विस्तारित कर दी है। प्रो. पाठक ने बताया कि जिन छात्र-छात्राओं ने बैक पेपर परीक्षा आवेदन के दौरान अधिक शुल्क जमा कराया है। उन सभी का अतिरिक्त शुल्क वापस कराया जा रहा है।