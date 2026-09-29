मुंहासों का नया देशी इलाज: CSJMU Kanpur के छात्र का बड़ा शोध, भूसे से बने नैनो कणों और एलोवेरा से बना जेल रोकेगा मुंंहासे

जागरण संवाददाता, कानपुर। गेहूं के भूसे को बेकार समझकर फेंकने के बजाय उससे तैयार नैनोकणों का उपयोग मुंहासों से जुड़े जीवाणु को नियंत्रित करने में असरदार हो सकता है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल आफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलाजी के एमएससी बायोटेक्नोलाजी छात्र सुब्रत पाण्डेय ने शोध में सफलता पाई है।

गेहूं के भूसे से तैयार लिग्निन नैनोकणों और पोस्टबायोटिक्स से बने एलोवेरा जेल ने प्रयोगशाला परीक्षण में क्यूटिबैक्टीरियम एक्नीस की वृद्धि को नियंत्रित किया। इसके साथ ही जीवाणु की जैव परत बनने की क्षमता पर भी प्रभाव देखा गया। छात्र का शोधपत्र अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका फ्रंटियर्स इन मैटेरियल्स में प्रकाशित हुआ है।



शोध करने वाले छात्र सुब्रत पाण्डेय ने बताया कि मुंहासों की समस्या में क्यूटिबैक्टीरियम एक्नीस प्रमुख भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा संयोजन तैयार करने पर काम किया गया, जिसमें कृषि अवशेष गेहूं के भूसे का उपयोग हो और त्वचा के लिए संभावित प्रभावी विकल्प विकसित किया जा सके।

शोध में गेहूं के भूसे से लिग्निन अलग कर उससे नैनो स्तर के कण तैयार किए गए। इन्हें लैक्टिप्लांटिबैसिलस प्लांटेरम से प्राप्त पोस्टबायोटिक्स के साथ मिलाकर एलोवेरा आधारित जेल तैयार किया गया। इसके बाद प्रयोगशाला में इसके प्रभाव का परीक्षण किया गया।

उन्होंने बताया कि परीक्षण के दौरान तैयार जेल ने क्यूटिबैक्टीरियम एक्नीस की वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ उसकी जैव परत बनने की प्रक्रिया पर भी प्रभाव डाला। जैव परत जीवाणुओं को सतह पर टिके रहने और प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने में मदद करती है।