सीएसजेएमयू की सेमेस्टर परीक्षाएं 14 नवंबर से शुरू, प्रवेश पत्र जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की विषम सेमेस्टर और अन्य परीक्षाएं 14 नवंबर से शुरू होंगी। इनमें करीब 4.50 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए सीएसजेएमयू के परिक्षेत्र में आने वाले सभी जिलों में कुल 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 56 केंद्रों को माडल केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

सेमेस्टर परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, विषय और परीक्षा की तिथि का मिलान कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।



सीएसजेएमयू से संबद्ध करीब 630 महाविद्यालयों के विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा में मेजर, माइनर, को-करीकुलर और वोकेशनल विषय शामिल हैं। माइनर और को-करीकुलर विषयों की परीक्षा डेढ़ घंटे की होगी, जबकि वोकेशनल विषयों के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इन विषयों की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) प्रारूप में होगी। वहीं, मेजर विषयों की लिखित परीक्षा दो घंटे की होगी।