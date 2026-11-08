CSJMU Kanpur में बीएससी के छात्रों को मिलेंगे नए विषय] विकल्प, 30 सीटें भी बढ़ीं

जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) परिसर में बीएससी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से विषयों के विकल्प बढ़ जाएंगे। स्कूल आफ बेसिक साइंसेज के तहत संचालित बीएससी कंबिनेशन (एफवाईयूपी) में अब सांख्यिकी और पर्यावरण विज्ञान विषय भी पढ़ने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही पाठ्यक्रम में प्रवेश की क्षमता 150 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। नए बदलाव शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होंगे।



अब तक बीएससी कंबिनेशन में उपलब्ध विषय विकल्पों के आधार पर विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करते थे। नए विकल्प जुड़ने से उन्हें सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) और पर्यावरण विज्ञान (एनवायरमेंटल साइंस) पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे विज्ञान के विद्यार्थियों के सामने विषय चयन के विकल्पों का दायरा बढ़ेगा।

खासकर सांख्यिकी और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों में आगे अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि विद्या परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। साथ ही कार्य परिषद ने सभी इसे मंजूरी प्रदान कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस विषय की डिमांड काफी अधिक होने के कारण इस विषय की सीटों में बढ़ोतरी किया गया है।