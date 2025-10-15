कबड्डी में सीपी ग्लोबल सकवाई की टीम ने मारी बाजी, फरीदपुर नवाबगंज को चटाई धूल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। प. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर कराई गई जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में सीपी ग्लोबल सकवाई की टीम विजेता और फरीदपुर नवाबगंज की उपविजेता रही। विजेता व उप विजेता टीम के खिलाड़ियों व निर्णायक मंडल के सदस्यों के खातों में पुरस्कार के रुपये आरटीजीएस के माध्यम से भेजे जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्व. ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने खिलाड़ियों से परिचर व टास कराकर किया। पला मैच बढ़पुर की बरौन और जनता इंटर कालेज फतेहगढ़ बी टीम के बीच हुआ। इसमें सात प्वाइंट अधिक बनाकर बरौन की टीम ने जीत हासिल की। दूसरे मैच में वीरपुर नादी टीम 11 प्वाइंट बना पाई, जबकि मदनपुर क्लब की टीम ने 17 प्वाइंट बनाकर छह प्वाइंट से मैच जीत लिया।

फरीदपुर की टीम ने 13 प्वाइंट बनाए तीसरे मैच में बरौन बढ़पुर की टीम तीन प्वाइंट और फरीदपुर की टीम ने 13 प्वाइंट बनाए। इससे फरीदपुर की टीम विजेता रही। चौथे मैच में सीपी ग्लोबल टीम ने एक प्वाइंट से ज्ञानफोर्ट इनोवेटिक टीम को हराया। पांचवें मैच में शहीद देवानंद एकेडमी ने जनता इंटर कालेज फतेहगढ़ की टीम को 9 प्वाइंट से हराया। सेमीफाइनल में पहला मैच फरीदपुर नवाबगंज और मदनपुर क्लब के बीच खेला गया। इसमें फरीदपुर नवाबगंज की टीम एक प्वाइंट से विजेता रही। दूसरे सेमीफाइनल में सीपी ग्लोबल सकवाई और शहीद देवानंद एकेडमी के बीच हुआ।

इसमें सीपी ग्लोबल सकवाई की टीम सात प्वाइंट से विजेता घोषित की गई। फाइनल का मुकाबला सीपी ग्लोबल सकवाई और फरीदपुर नवाबगंज बीच हुआ। इसमें सीपी ग्लोबल सकवाई टीम ने 37 प्वाइंट और फरीदपुर नवाबगंज ने 22 प्वाइंट बनाए। इससे सीपी ग्लोबल सकवाई को विजेता और फरीदपुर नवाबगंज को उप विजेता घोषित किया गया।