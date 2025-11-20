Language
    दक्षिण भारत में सफल होम-स्टे को सहकारिता के क्षेत्र में अपनाएं: सहकारिता आयुक्त

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    लखनऊ में अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह-2025 के अवसर पर पर्यटन, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयुक्त योगेश कुमार ने दक्षिण भारत की सफल होम-स्टे अवधारणा को अपनाने और पर्यटन सर्किट विकसित करने पर जोर दिया। सहकारी समितियों को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करने और सहकारी ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई। सहकारिता को भारत को विश्वगुरु बनाने का आधार बताया गया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह-2025 के अवसर पर बुधवार को “पर्यटन, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, किचन तथा अन्य संभावित क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार” विषय पर गोष्ठी में आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता योगेश कुमार ने अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और चित्रकूट को शामिल करते हुए पर्यटन सर्किट के साथ ही होम-स्टे विकास का सहकारी माडल बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में सफल होम-स्टे अवधारणा को प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा अपनाया जा सकता है।

    कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सहकारी जूट एवं कृषि विकास सेवा के संयुक्त तत्वावधान में पीसीएफ सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन के सभापति वाल्मीकि तिवारी ने की।

    आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता ने कहा कि सहकारी समितियां परिवहन, उर्वरक, महिला स्वयं सहायता समूहों, पेट्रोल पंप, रिचार्ज स्टेशन, मैरिज पैलेस जैसे विविध क्षेत्रों में अपना विस्तार कर सकती हैं।

    नई समितियों का निर्माण, पुरानी समितियों का जीर्णाेद्धार, कंप्यूटर आपूर्ति, सोलर लाइट इंस्टालेशन के साथ ही सहकारी संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने की बात कही।

    उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी जैविक एवं पारंपरिक कृषि विकास संघ (जैफेड) के सभापति चन्द्र कुमार मिश्र ने कहा कि सहकारिता भारत को विश्वगुरु बनाने का आधार है और यह जीवन जीने की एक उत्तम पद्धति है।

    वक्ताओं ने सहकारिता को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, नवाचार अपनाने तथा राज्य में मजबूत सहकारी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया। अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता अनिल कुमार सिंह के साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे।