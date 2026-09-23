बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस उतारेगी अपना प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिया फैसला

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। नामांकन के एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह फैसला लिया है। उन्होंने प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष संदीप शुक्ला को दी है।

यह सीट भाजपा से विधायक अभिजीत सिंह सांगा के लिए प्रतिष्ठा की है। उनकी मां निर्मला सिंह लगातार पांच बार नगर पंचायत अध्यक्ष रही। उनके निधन के बाद इस सीट के लिए उप चुनाव हो रहा है। विधायक के भाई राना समरेंद्र सिंह और भाभी सीमा सिंह ने नामांकन कराया है। इन दोनों में से एक का नामांकन वापस होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने एन वक्त पर इस उपचुनाव में सिंबल पर प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीण इकाई जिलाध्यक्ष को इस उपचुनाव में प्रत्याशी चयन हेतु अधिकृत करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अपने सिंबल से उप चुनाव में प्रत्याशी लड़ाएगी। बिठूर की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही गुरुवार को नामांकन का एक दिन बचा है, लेकिन वह गुरुवार को प्रत्याशी चयन कर घोषित कर देंगे।