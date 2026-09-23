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बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में कांग्रेस उतारेगी अपना प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लिया फैसला

By Ashutosh Mishra Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 23 Sep 2026 11:45 PM (IST)

कांग्रेस ने बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव में अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कांग्रेस बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव सिंबल पर लड़ेगी

  2. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नामांकन से पहले फैसला लिया

  3. प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला को

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। नामांकन के एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह फैसला लिया है। उन्होंने प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष संदीप शुक्ला को दी है।

यह सीट भाजपा से विधायक अभिजीत सिंह सांगा के लिए प्रतिष्ठा की है। उनकी मां निर्मला सिंह लगातार पांच बार नगर पंचायत अध्यक्ष रही। उनके निधन के बाद इस सीट के लिए उप चुनाव हो रहा है। विधायक के भाई राना समरेंद्र सिंह और भाभी सीमा सिंह ने नामांकन कराया है। इन दोनों में से एक का नामांकन वापस होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

कांग्रेस ने एन वक्त पर इस उपचुनाव में सिंबल पर प्रत्याशी खड़ा करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने ग्रामीण इकाई जिलाध्यक्ष को इस उपचुनाव में प्रत्याशी चयन हेतु अधिकृत करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस अपने सिंबल से उप चुनाव में प्रत्याशी लड़ाएगी। बिठूर की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही गुरुवार को नामांकन का एक दिन बचा है, लेकिन वह गुरुवार को प्रत्याशी चयन कर घोषित कर देंगे।

अब तक तीन लोगों ने कराया नामांकन

जिला कृषि अधिकारी व रिटर्निंग आफीसर अरुणेश कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को एक व्यक्ति ने दो पर्चे लिए। एक अन्य व्यक्ति ने नामांकन किया है। अब तक में कुल तीन लोग नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। कुल 21 लोगो ने नामांकन के लिए पर्चे लिए हैं। गुरुवार को सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन किया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच 25 सितंबर को होगी। अभ्यर्थी 28 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 29 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। मतदान 13 अक्टूबर को सुबह सात से शाम पांच बजे तक होगा। मतगणना 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक कराई जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया नगर पंचायत बिठूर कार्यालय से होगी।

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