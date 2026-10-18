कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस नेता समेत 6 पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर फर्जी पोस्ट के जरिए विधानसभा अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी से छवि धूमिल करने के आरोप में मुकदमा लिखा है। मामले में बीजेपी नेता की तहरीर पर कांग्रेस नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पर कार्रवाई हुई है।



सफीपुर लाल बंगला निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के रामादेवी मंडल उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता की तहरीर के अनुसार उनके नेता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर इंटरनेट मीडिया पर कथित (बहाना जी) आपत्तिजनक टिप्पणी और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं।



बताया कि बीते 17 अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया ( फेसबुक) पर कुछ लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। जिसके जरिए उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अंशु का आरोप है कि इंटरनेट मीडिया पर फर्जी फेसबुक आइडी ‘बहानाजी’ से भी आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं।

बीजेपी नेता ने तरुष पटावा, अंकित कनौजिया, रवि पटावा, निखिल गुप्ता के अलावा कांग्रेस नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला को भी आरोपित बनाया है। मामले में चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र का कहना है कि तहरीर पर आपराधिक मानहानि में मुकदमा कर कार्रवाई की जा रही है।