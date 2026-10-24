कानपुर के बिठूर में 26 अक्टूबर को आएंगे CM योगी, 25 की रात से ट्रैफिक डायवर्जन लागू; घर से निकलने से पहले देखें रूट

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिठूर में आ रहे हैं। वह सुबह 11 बजे हेलीकाप्टर से आएंगे और सबसे पहले वाल्मिकी आश्रम जाएंगे। यहां करीब 15 मिनट रहेंगे और फिर वह सीधे जनसभा स्थल नानाराव पार्क में पहुंचेंगे। यहां वह 12 बजे रुकेंगे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। इसकी पुष्टि एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने की है।

उधर, इनके आगमन पर ट्रैफिक पुलिस ने आसपास के मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू कर दिया है। यह डायवर्जन रविवार रात 12 बजे से अगले दिन कार्यक्रम समाप्ति तक रहेगा। डीसीपी यातायात अभय नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वाहनों के आवागमन में बदलाव पर राहगीरों को किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। इनमें 9305104340 और हेल्पलाइन नंबर 9305104387 पर लोग संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए वाहन पार्किंग भी बनाई गई है।