    वर्तमान और पूर्व जिला पंचायत सदस्यों के बीच हुआ झगड़ा, बारातियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गाड़ियों के शीशे तोड़े

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:43 AM (IST)

    नर्वल में रविवार रात एक बारात के दौरान गाड़ी निकालने को लेकर पाली जिला पंचायत सीट के वर्तमान और पूर्व सदस्य के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए।    

    संवाद सहयोगी, महाराजपुर। नर्वल में रविवार रात एक बारात के दौरान थाने से चंद कदमों की दूरी पर गाड़ी निकालने को लेकर पाली जिला पंचायत सीट से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य व पूर्व जिला पंचायत सदस्य के बीच विवाद हो गया। इसी बीच मारपीट होने लगी। देखते ही देखते जनाती और बराती दोनो तरफ से दर्जनों लोग आपस में भिड़ गए।

    बराती दौड़ा-दौड़ाकर पीटे गए। तीन लोग घायल हुए हैं। वर्तमान जिला पंचायत सदस्य की थार कार समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। सूचना पर पुलिस के पहुंचते ही उपद्रवी मौके से भाग निकले।दोनो पक्ष थाने पहुंचे हैं।अभी किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है।

    नर्वल की रामा राजपूत की बेटी खुशी की शादी का कार्यक्रम रविवार रात कस्बा स्थित ज्योति लान में चल रहा था।बारात चकेरी के गणेशपुर से आई थी।अगवानी के दौरान बराती नाचते - झूमते सड़क से निकल रहे थे।तभी बाइक से नर्वल निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य सांवले सोनकर अपने बेटे के साथ बाइक से जा रहे थे।रास्ते में पाली जिला पंचायत सीट से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रविराज वर्मा की थार कार खड़ी थी।रास्ते को लेकर सांवले ने कार हटाने को कहा तो उसी में कहासुनी होने लगी।

    जनाती और बरातियों के बीच चले लात-घूंसे 

    ग्रामीणों के मुताबिक विवाद के बाद जनाती और बरातियों के बीच लात-घूंसे चलने लगे।मारपीट से मौके पर अफरातफरी व भगदड़ मच गई।रवि राज वर्मा बारात में आए थे।जबकि सांवले सोनकर गांव के निमंत्रण में शामिल होने गए थे।सूचना पर नर्वल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो उपद्रव करने वाले मौके से भाग निकले।दोनो पक्ष घटना के बाद थाने में जमा हैं।समाचार लिखे जाने तक तहरीर नहीं दी गई थी।

    नर्वल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार पाल ने बताया वर्तमान जिला पंचायत सदस्य रविराज वर्मा व पूर्व जिला पंचायत सदस्य सांवले सोनकर व उनके समर्थकों के बीच मारपीट हुई है।बारात के दौरान गाड़ी निकालने को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी।तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। थार कार समेत कई गाड़ियों के सीसे टूटे हैं।अभी तहरीर नहीं मिली है।मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।