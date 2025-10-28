आतिशबाजी से आसमान में छाई सतरंगी छटा, कानपुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ महापर्व छठ

जागरण संवाददाता, कानपुर। छठ पूजा के लिए मंगलवार भोर पहर घाटों, नहर, कृत्रिम तालाबों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शंखनाद, मंगलगीतों के बीच ऐसा उल्लास की छठ मैया और सूर्यदेव ने सभी की मनोकामना पूरी कर दी। धरा पर घाट रोशनी से झिलमिल थे और आतिशबाजी से आसमान में सतरंगी छटा छाई थी।

सूर्यदेव के पहली किरण के दर्शन होते ही ढोल-नगाड़े बजने लगे और आतिशबाजी शुरू हो गई। अर्घ्य देने के लिए पात्रों में जल लिए लाखों हाथ उदीयमान सूूर्यदेव की तरफ उठ गए। उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया। व्रतियों ने संतान की दीर्घायु और परिवार कल्याण की कामना के साथ महाव्रत का परायण किया।

चारों तरफ धूप, अगरबत्ती जलने से सुबह की हल्की ठंडी भरी हवा में खुशबू घुल रही थी। ऐसा माहौल बना कि हर तरफ से एक ही बोल उठने लगे छठ मैया और सूर्यदेव सभी का कल्याण करें। सभी की संतानों को दीर्घायु दें। सभी का कल्याण हो। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने अर्घ्य देने के बाद व्रत का परायण किया।

मंगलवार को भोर पहर चार बजे से पहले ही गंगा घाटों, नहर घाटों और कृत्रिम तालाबों के पास बने पूजन स्थलों पर पर छठ पूजन की तैयारी होने लगी थीं। डाला लेकर छठ मैया और सूर्यदेव का गुणगान करते हुए व्रती और परिवार के लोग पांच बजते-बजते इन स्थानों पहुंच रहे थे। सजी हुई वेदियों के पास पूजन सामग्री और डाला रखा गया।