    आतिशबाजी से आसमान में छाई सतरंगी छटा, कानपुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ महापर्व छठ

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:45 AM (IST)

    कानपुर में छठ पूजा के अवसर पर घाटों और तालाबों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शंखनाद और मंगल गीतों के साथ, भक्तों ने सूर्यदेव और छठ मैया की आराधना की। घाट रोशनी से जगमगा रहे थे और आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया था। व्रतियों ने संतान की दीर्घायु और परिवार के कल्याण की कामना की। गंगा घाटों और नहरों पर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। छठ पूजा के लिए मंगलवार भोर पहर घाटों, नहर, कृत्रिम तालाबों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शंखनाद, मंगलगीतों के बीच ऐसा उल्लास की छठ मैया और सूर्यदेव ने सभी की मनोकामना पूरी कर दी। धरा पर घाट रोशनी से झिलमिल थे और आतिशबाजी से आसमान में सतरंगी छटा छाई थी।

    सूर्यदेव के पहली किरण के दर्शन होते ही ढोल-नगाड़े बजने लगे और आतिशबाजी शुरू हो गई। अर्घ्य देने के लिए पात्रों में जल लिए लाखों हाथ उदीयमान सूूर्यदेव की तरफ उठ गए। उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया। व्रतियों ने संतान की दीर्घायु और परिवार कल्याण की कामना के साथ महाव्रत का परायण किया।

    चारों तरफ धूप, अगरबत्ती जलने से सुबह की हल्की ठंडी भरी हवा में खुशबू घुल रही थी। ऐसा माहौल बना कि हर तरफ से एक ही बोल उठने लगे छठ मैया और सूर्यदेव सभी का कल्याण करें। सभी की संतानों को दीर्घायु दें। सभी का कल्याण हो। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने अर्घ्य देने के बाद व्रत का परायण किया।

    मंगलवार को भोर पहर चार बजे से पहले ही गंगा घाटों, नहर घाटों और कृत्रिम तालाबों के पास बने पूजन स्थलों पर पर छठ पूजन की तैयारी होने लगी थीं। डाला लेकर छठ मैया और सूर्यदेव का गुणगान करते हुए व्रती और परिवार के लोग पांच बजते-बजते इन स्थानों पहुंच रहे थे। सजी हुई वेदियों के पास पूजन सामग्री और डाला रखा गया।

    पांच बजते-बजते सभी पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं का हुजूम दिखने लगा था। पूजन के लिए वेदियों पर जलाए गए दीप मनोहारी लग रहे थे। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया।

    पनकी नहर, अर्मापुर नहर, शास्त्री नगर, मैस्कर घाट, सरसैया घाट, अटल घाट, गोला घाट, सिद्धनाथ घाट पर छठ पूजन हुआ। रतनपुर, नौरैया खेड़ा, साकेत नगर, बर्रा, दबौली, सीटीआइ नहर में छठ पूजन कर अर्घ्य दिया गया। कृत्रिम तालाब कमला नगर, रामलीला मैदान लाजपत नगर, केंद्रीय विद्यालय अर्मापुर, मेहराबन सिंह का पुरवा, विजय नगर, गुलाब गार्डन विश्व बैंक, श्यामनगर स्थित रक्षा विहार कालोनी मंदिर में उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजन हुआ।