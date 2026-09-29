कानपुर में यशोदानगर फ्लाईओवर पर हादसा, केमिकल लदा 14 पहिया ट्रक पलटा, सड़क पर फैलने से लगा पांच किमी लंबा जाम
कानपुर के यशोदा नगर फ्लाईओवर पर केमिकल से लदा 14 पहिया ट्रक पलट गया। इससे केमिकल सड़क पर फैल गया ...और पढ़ें
HighLights
यशोदा नगर फ्लाईओवर पर केमिकल लदा 14 पहिया ट्रक पलटा।
ट्रक पलटने से केमिकल और सफेद पाउडर सड़क पर फैला।
हादसे के कारण पांच किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। यशोदा नगर फ्लाईओवर पर केमिकल लदा 14 पहिया ट्रक पलट गया। ट्रक रामादेवी की ओर जा रहा था। ट्रक पलटने से उसमें रखे ड्रम टूट गए। केमिकल और सफेद पाउडर फ्लाईओवर से सर्विस रोड तक फैलने से पांच किमी लंबा जाम लग गया।
यशोदा नगर फ्लाईओवर पर रामादेवी की ओर जा रहा 14 पहिया केमिकल लदा ट्रक अचानक लहराकर पलट गया। हादसे में ट्रक में लदे नीले ड्रम टूट गए और केमिकल के साथ बोरियों में भरा सफेद पाउडर फ्लाईओवर पर फैल गया। कुछ सामग्री पाइपलाइन के रास्ते सर्विस रोड तक जा पहुंची। ट्रक पलटने से रामादेवी की ओर जाने वाली लेन बंद हो गई और हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
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