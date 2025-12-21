Language
    'योगी कह रहे- 4 करोड़ वोट कट गए... क्या चुनाव आयोग उन्हें रिपोर्ट कर रहा?', कानपुर में बोले चंद्रशेखर

    By Udyan Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:32 PM (IST)

    आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कानपुर में कहा कि एसआइआर के जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने पालपुर गांव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि एसआइआर के जरिए पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं।

    सरकार पिछड़े और दलितों का वोट काटकर राज करना चाहती है। वह तहसील क्षेत्र के पालपुर गांव में पार्टी द्वारा आयोजित ''भाईचारा बनाओ सम्मेलन'' को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पिछड़ा समाज मनोबल बढ़ा ले तो नीले कबूतर नहीं चारो तरफ नीले बाज होंगे।

    आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से बंधुता दिवस पर पालपुर गांव में पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक ''भाईचारा बनाओ सम्मेलन'' का आयोजन किया गया था। यहां पहुंचे सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि आज साल की सबसे लंबी रात है।

    इससे भी लंबी रात बहुत समय से हम कमजोर वर्ग के लोगों पर मंडरा रही थी। जिस समाज के पास इतनी बड़ी आबादी हो अगर वह मनोबल बढ़ा दे तो वह दिन दूर नहीं जब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राज होगा। उन्होंने कहा कि पाल समाज के न्योते पर वह पालपुर आए हैं।

    उन्होंने एसआइआर के बारे में कहा कि सबसे ज्यादा चिंतित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि चार करोड़ वोट कट गया है। इसकी डिटेल उनके पास कहां से आई? क्या चुनाव आयोग सीधे उन्हें रिपोर्ट कर रहा है? सरकार कमजोर वर्गों का वोट काटकर राज करना चाहती है।

    उन्होंने कहा कि मनरेगा में पहले 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी, अब 60 प्रतिशत ही देगी। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति पर करीब 31 हजार रुपए का कर्ज है। जो सरकार पहले से कर्ज में है वो जनता को पैसे क्या देगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद रही।